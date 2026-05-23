Congo-Kinshasa: Linafoot/Play-Offs - L'AS VClub perd son match contre le FC Les Aigles par forfait

L'AS VClub a perdu son match face au FC Les Aigles du Congo par forfait pour avoir provoqué l'arrêt définitif de la rencontre à la 89e minute de jeu, conformément aux articles 31, 44 et 80 modifiés, soit 0 but contre 3.

Cette décision du Comité de gestion de la LINAFOOT est parvenue ce samedi 23 mai à Radio Okapi.

Ce match, disputé jeudi dernier au stade Tata Raphaël, comptait pour la 5e journée de la phase-aller de Play-Offs du championnat national de football (LINAFOOT) et s'était pourtant soldée sur le score d'un but partout.

Pour jet de projectiles, violation de la zone neutre et envahissement de l'aire de jeu, les Moscovites kinois sont sommés de payer une amende de 25 000 USD avant leur prochain match.

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Le Comité exécutif de la LINAFOOT exige également aux Dauphins noirs de la capitale de réparer les préjudices causés et de prendre en charge tous les effets endommagés, conformément au procès-verbal établi.

L'AS VClub perd aussi les recettes de ce match, et le conseiller Zabolo ainsi que l'animateur Kisuamina sont convoqués devant la commission de discipline pour les faits qui leur sont imputés lors de la rencontre contre le FC Les Aigles du Congo.

Une autre mesure impose que l'AS VClub joue tous ses matches à domicile restants du Play-Offs à huis clos.

De son côté, le FC Les Aigles du Congo devra payer une amende de 5 000 USD, après que ses supporters ont également jeté des projectiles et envahi l'aire de jeu.

Les joueurs Charles Atipo et Molingo Likaka de ce club sont avertis pour comportement antisportif.

La Commission des arbitres étant préventivement suspendue, le Comité de gestion annonce qu'il examinera le cas des arbitres du match VClub - FC Les Aigles après leur audition.

Le Comité exécutif de la LINAFOOT précise : « Les amendes infligées à chaque club, selon le cas, doivent être réglées dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception de la présente notification. Tout club qui ne s'acquitte pas de la totalité du montant dans le délai imparti sera suspendu jusqu'au paiement intégral ».