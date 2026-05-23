Ile Maurice: Le pays et les États-Unis scellent un partenariat stratégique

Nouvelle étape dans les relations diplomatiques et sécuritaires entre Maurice et les États-Unis avec la signature du State Partnership Program (SPP) entre New Mexico National Guard et la Mauritius Police Force (MPF), hier, au quartier général de la Special Mobile Force (SMF), à Vacoas.

Il s'agit d'un partenariat stratégique axé sur la coopération sécuritaire, la préparation aux catastrophes naturelles, l'assistance humanitaire, la sécurité maritime et le développement professionnel des forces de sécurité mauriciennes.

Parmi les personnalités présentes figuraient notamment le major général Miguel Aguilar, de la New Mexico National Guard, George Dietrich, directeur de la logistique du U.S. Africa Command (AFRICOM), Pia Romero, directrice de l'État-Major Interarmées de la Garde Nationale du NouveauMexique, Craig Halbmaier, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Maurice, le commissaire de police (CP) Rampersad Sooroojebally, Premanand Budhoo, secrétaire aux Affaires intérieures, ainsi que plusieurs policiers de haut rang au sein de la MPF, de la SMF et des représentants diplomatiques américains.

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Lors de son intervention, Craig Halbmaier a qualifié cet accord de «nouveau chapitre dans les 232 ans de coopération entre les États-Unis et Maurice». Il a souligné que ce partenariat permettra de consolider la stabilité et la sécurité dans l'océan Indien grâce à des échanges techniques, des formations conjointes et une coopération durable entre les deux pays.

Le diplomate américain a également rappelé que Maurice accueillera, en juillet prochain, l'U.S.-Africa Business Summit, qui réunira plusieurs milliers de décideurs économiques africains et américains.

De son côté, le CP Sooroojebally a insisté sur les bénéfices directs que ce partenariat apportera à l'île, notamment en matière de coordination des interventions d'urgence, de gestion de crise et de renforcement des capacités opérationnelles. «Les bénéfices attendus de cette collaboration sont considérables. Elle renforcera la préparation opérationnelle de nos agences de sécurité et améliorera la coordination interinstitutionnelle lors des urgences nationales», a-t-il déclaré.

Le CP a aussi mis l'accent sur l'importance de la résilience nationale face aux catastrophes naturelles et aux nouvelles menaces sécuritaires.

Modernes et efficaces

Maurice a, en effet, été confrontée à plusieurs catastrophes naturelles majeures au fil des décennies. Le pays garde notamment le souvenir du cyclone Carol en 1960, l'un des plus dévastateurs de son histoire et qui a causé d'importants dégâts matériels et humains. Plus récemment, les inondations meurtrières de 2013 à Port-Louis ont fait plusieurs morts et paralysé la capitale.

Les cyclones Berguitta en 2018, Batsirai en 2022 ainsi que les épisodes de fortes pluies et d'inondations récurrentes ont également démontré la vulnérabilité de l'île face au dérèglement climatique. C'est précisément dans ce contexte que les autorités souhaitent moderniser leurs systèmes de réponse aux urgences et améliorer leur capacité d'intervention.

Le major général Aguilar a expliqué que ce partenariat reposera sur un échange mutuel d'expertises entre Maurice et le Nouveau Mexique. «Aucun pays ne peut aujourd'hui affronter seul les défis sécuritaires et climatiques. Cette coopération nous permettra de partager nos expertises en matière de sécurité maritime, de préparation aux catastrophes et de réponse humanitaire», a-t-il affirmé.

Il a également salué le professionnalisme des MPF et SMF lors des démonstrations opérationnelles organisées durant la cérémonie. Selon lui, le programme permettra aux policiers mauriciens de bénéficier de formations avancées, d'exercices conjoints et d'un accès à des technologies et méthodes modernes dans des domaines critiques tels que la logistique des catastrophes, la communication opérationnelle, la cyber-sécurité ou encore la planification stratégique.

La secrétaire aux affaires intérieures Mme Doreen Fong Yuen-Poorun a, pour sa part, rappelé que Maurice coopère déjà étroitement avec les États-Unis à travers des exercices régionaux comme Cutlass Express, des formations en sécurité maritime et des programmes de lutte contre le trafic de drogue et la criminalité transnationale. Il estime que ce nouvel accord permettra d'aller encore plus loin dans la modernisation des capacités sécuritaires du pays.

Au-delà de l'aspect militaire et policier, les deux parties ont insisté sur la dimension humaine et durable de cette coopération, appelée à s'étendre sur plusieurs décennies. «La véritable force d'une nation ne se mesure pas uniquement à ses ressources mais aux partenariats qu'elle construit», a conclu le CP.

Pas question de parler de «Law and order»

Un des points attendus, hier matin, pour cette sortie du CP, demeurait bel et bien le law and order, après les incidents survenus à CampThorel, dimanche dernier. Néanmoins, les consignes étaient claires : seules les questions sur la signature de l'accord allaient être acceptées. Le CP Sooroojebally a précisé que les axes d'amélioration de la force policière de l'île en termes de gestion de catastrophes naturelles ont déjà été ciblés.