Ile Maurice: Captain Mike répond présent

23 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Naseeb Koreeawa

L'écurie Allet n'a pas laissé passer sa chance dans l'épreuve principale de ce samedi 23 mai. Monté à la perfection par le jockey mauricien Roby Bheekary, Captain Mike s'est en effet révélé être le meilleur devançant William Rufus et Smith And Wesson. Bien qu'il n'ait pas eu l'opportunité de diriger la course et a dû faire tout le trajet en one-off, Captain Mike a trouvé les ressources nécessaires pour rallier le but en vainqueur.

Cette quatrième journée a été surtout celle de l'écurie Gujadhur, auteur d'un brillant triplé. Elle s'est signalée avec New World (Sooful - 2e C), Blue Bay (Danielson 4e C) et Crescent (Danielson 5e C). New World n'a pas eu d'adversaires à sa mesure pour sa deuxième sortie sur notre turf. En ce qu'il s'agit de la victoire de Blue Bay, il faut dire qu'il a tiré profit d'un bon train imprimé à l'avant par Captain Cola et Just Var. Crescent a parachevé cette belle journée de l'écurie Gujadhur en s'offrant une septième victoire d'affilée dans la cinquième compétition de la réunion.

L'écurie Jevin Awotar et son jockey Grant Van Niekerk ont signé un doublé avec War Chariot (3e C) et Sound Of The Sea (7e C). Les mérites de ces deux victoires reviennent au cavalier sud-africain auteur de deux belles montes.

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La journée avait débuté par la victoire surprise de Brand New World (Bhaugeerothee). Ce coursier offert à 49/1 a dominé un autre outsider en Kola Tonic.

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