Ile Maurice: Cyclisme - SWAN endosse le maillot jaune pour la 13e année d'affilée

Le Tour de Maurice, qui aura lieu du 2 au 5 juin prochain, est l'un des événements les plus emblématiques de la région. Il verra la participation de 13 équipes internationales, venant d'Europe, d'Afrique, d'Asie ainsi que des îles de l'océan Indien, sans oublier les 4 équipes mauriciennes. Au total, 85 cyclistes, dont 22 Mauriciens, s'élanceront pour cette 44e édition. Pour la 13e année d'affilée, SWAN parrainera le prestigieux Maillot Jaune.

Virginie Chung, Head of Marketing Operations - Group Marketing de SWAN, était aux côtés du président de la Fédération Mauricienne de Cyclisme (FMC), Michel Mayer, et du directeur de l'organisation du Tour, Jean Claude Chelin, pour une présentation du maillot à la presse, jeudi dernier, au siège de SWAN à Port-Louis.

«Le Tour de Maurice est un événement important du calendrier sportif local et régional. Chez SWAN, nous sommes très heureux de renouveler notre soutien à la FMC pour l'organisation de cette course. Cette collaboration a débuté en 2011 et n'a cessé de se consolider au fil des années. Depuis 2013, nous sommes honorés d'associer notre marque au Maillot Jaune. Nous nous retrouvons dans les valeurs portées par le cyclisme, notamment la performance, la passion, la détermination, le dépassement de soi, le respect et l'esprit d'équipe», a déclaré Virginie Chung.

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«Je voudrais tout d'abord remercier sincèrement la SWAN, son CEO M. Rivalland, ainsi que Patrice Bastide et toute son équipe, pour leur fidélité et leur engagement aux côtés du cyclisme mauricien depuis de nombreuses années. Avoir aujourd'hui la première compagnie d'assurances de Maurice associée au Maillot Jaune du Tour de Maurice est un signal fort. Ce Maillot Jaune, porté par le leader du classement général, symbolise l'excellence, la régularité, le leadership, la persévérance et bien entendu la performance -- des qualités que la FMC partage pleinement et qui, je pense, reflètent également parfaitement les valeurs et le parcours de la SWAN. Organiser une course internationale UCI comme le Tour de Maurice représente un défi considérable pour une petite fédération comme la nôtre. Cela demande énormément de travail, de coordination, de passion et aussi des moyens financiers importants. Mais malgré les difficultés, nous continuons à croire qu'à Maurice, nous sommes capables d'organiser des événements de niveau international et d'attirer des partenaires solides qui partagent notre vision», a fait ressortir Michel Mayer.

Le président de la FMC a aussi salué le fait que la SWAN s'est récemment jointe aux projets «Vélo pour Tous» et «La Route se Partage», qui vont bien au-delà de la compétition. «Ces initiatives ont pour objectif de promouvoir une pratique du vélo plus accessible, plus sécurisée et mieux intégrée dans notre société», a-t-il rappelé.

Cette 44e édition du Tour de Maurice se disputera en quatre étapes. L'édition 2026 se distingue notamment par la difficulté de l'étape reine -- la troisième -- avec un dénivelé positif de 2 100 mètres, qui inclut l'ascension de Plaine Champagne et la montée redoutable de Bassin Blanc. Les favoris devront se montrer à la hauteur sur ces cols exigeants.

Classé UCI 2.2, le Tour de Maurice bénéficie d'un rayonnement international puisque les courses seront diffusées dans une cinquantaine de pays à travers le monde grâce notamment à Canal+ et TV5 Monde. L'événement sera ainsi un outil qui fera connaître Maurice sur la scène mondiale.

Les quatre étapes

Étape 1 : 2 juin : Coupe des Présidents - Belle Vue ' Belle Vue (153 km, dénivelé : 1 450 m)

Étape 2 : 3 juin : West Grand Prix - Cascavelle ' Cascavelle (109 km, dénivelé : 1 485 m)

Étape 3 : 4 juin : Grand Prix Velogic - Cascavelle ' Avalon, Bois Chéri (125 km, dénivelé : 2 100 m)

Étape 4 : 5 juin : Grand Prix Inicia - Moka Technopole ' Moka Technopole (120 km, dénivelé : 1 070 m)