Afrique: Désiré Assogbavi plaide pour une réparation des préjudices de la colonisation sur le continent

Le conseiller Afrique de la Fondation Open Society Foundations, Désiré Assogbavi, a appelé, samedi à Dakar, la communauté internationale à reconnaître les préjudices subis par l'Afrique durant la colonisation, tout en plaidant pour une justice et une réparation.

Il s'exprimait en marge de la célébration de la Journée de l'Afrique 2026, marquant la création, en 1963, de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), devenue aujourd'hui l'Union africaine (UA), à l'occasion d'un dialogue panafricain organisé à Dakar.

Cette rencontre porte sur le thème : "Devoir de mémoire, justice et réparations : bâtir un avenir juste pour l'Afrique". Des panels y sont organisés en partenariat avec AfrikaJom Center, TrustAfrica et Jeune chambre internationale Sénégal.

"Quand nous parlons de réparation, nous ne voulons pas rester dans le passé et nous ne voulons pas rester dans l'émotion. Nous voulons en toute conscience réviser ce que nous avons subi en tant que continent, notamment les impacts de ce moment douloureux sur la vie d'aujourd'hui", a déclaré Désiré Assogbavi.

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Selon lui, ce débat ne doit pas être confiné aux seuls milieux diplomatiques et intellectuels, mais impliquer toutes les composantes des sociétés africaines.

"C'est pourquoi nous appelons à un débat multidimensionnel et intergénérationnel pour discuter de ce qui nous regarde dans le continent. Et nous sommes contents que plusieurs couches de notre société soient présentes aujourd'hui à Dakar pour discuter et faire des propositions", a-t-il laissé entendre.

M. Assogbavi a également rappelé qu'un processus d'élaboration d'une position commune africaine sur la question des réparations est en cours au sein de l'Union africaine. Il dit espérer que les échanges issus de cette journée puissent contribuer à enrichir cette réflexion continentale, tout en indiquant que les conclusions des travaux seront transmises à l'Union africaine.