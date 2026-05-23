Sénégal: La FSF invitée à rentabiliser les retombées économiques des participations à la CAN et à la Coupe du Monde

Dakar — L'Etat attend de la Fédération sénégalaise de football (FSF) une "gestion managériale moderne", capable d'optimiser et de rentabiliser les retombées économiques des participations à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) et à la Coupe du monde, a déclaré, samedi, la ministre sortante de la Jeunesse et des Sports Khady Diène Gaye.

" (...) L'Etat attend de l'équipe de la FSF une gestion managériale moderne, capable d'optimiser et de rentabiliser les retombées économiques de nos participations aux compétitions prestigieuses (CAN, Coupes du Monde) et aux transferts de nos joueurs", a-t-elle dit

Mme Gaye intervenait à l'ouverture des travaux de l'Assemblée ordinaire de la FSF qui se tient au Centre internationale de conférences Abdou Diouf de Diamniadio.

Selon elle, l'objectif majeur demeure l'autonomisation financière de notre football, afin qu'il devienne un moteur de croissance capable de tirer les autres disciplines sportives vers le haut.

"Cette exigence de rationalisation se traduit déjà dans nos actes", a-t-elle dit, citant les efforts budgétaires colossaux de plusieurs milliards de francs CFA consentis par l'Etat pour soutenir la FSF et sécuriser les campagnes internationales.

"L'Etat exige donc en retour, une maîtrise parfaite des dépenses et une expression claire des besoins", a insisté Khady Diène Gaye.