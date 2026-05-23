Sénégal: Début des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la FSF

23 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s'est ouverte, ce samedi, peu après 11 heures au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, a constaté l'APS.

La ministre sortante de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye préside l'AGO de la FSF.

Les membres comité exécutif (COMEX), les représentants de clubs, et plusieurs personnalités dont l'ancien président de la FSF Me Augustin Senghor sont présents à cet événement.

L'Assemblée générale ordinaire de la FSF va se pencher sur les rapports d'activités et financiers de l'exercice 2025.

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