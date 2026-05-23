Sénégal: Louga - Un responsable prône le' dialogue inclusif' pour trouver des solutions aux difficultés du secteur de la boulangerie

Louga — Le président de la Fédération régionale des boulangers de Louga, Alé Thiam, a invité, les autorités sénégalaises à ouvrir un "dialogue inclusif" avec les acteurs de la boulangerie afin de trouver des solutions durables aux difficultés de ce secteur et éviter un mouvement de grève.

S'exprimant jeudi sur les difficultés auxquelles font face les boulangers, M. Thiam, également membre de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS), estime que la situation du secteur s'est davantage compliquée ces derniers mois.

"Nous ne cherchons pas l'affrontement avec l'État du Sénégal. Nous voulons seulement le dialogue", a-t-il déclaré, plaidant pour "une réglementation claire du secteur" afin d'encadrer les activités des professionnels et d'apporter davantage de transparence sur les prix et les charges supportées par les boulangers.

Selon lui, le secteur de la boulangerie représente environ 72 000 emplois au Sénégal, dont 32 000 emplois directs et 40 000 emplois indirects, avec plus de 2 500 boulangeries réparties à travers le pays.

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"Les boulangers participent fortement à l'économie nationale. Nous créons des emplois et nous investissons dans notre pays", a encore soutenu Alé Thiam, appelant les autorités à accorder plus de considération aux professionnels du secteur.

Le responsable des boulangers de Louga a également insisté sur les difficultés liées à la distribution et à la commercialisation du pain, estimant qu'une meilleure organisation des circuits de vente est nécessaire.

Il a suggéré la mise en place de points de vente structurés ou de coopératives afin d'améliorer l'approvisionnement des consommateurs et de mieux encadrer le marché.

Alé Thiam a, par ailleurs, évoqué plusieurs préoccupations liées au coût des intrants, notamment les prix des sacs de farine, les charges de production ainsi que le contrôle économique du secteur.

Tout en saluant l'appel au dialogue lancé récemment par la ministre du Commerce, il a indiqué que les boulangers attendent désormais "des actes concrets" de la part des autorités.

Fort de ce constat, le président de la Fédération régionale des boulangers de Louga est d'avis que "seule une concertation sérieuse entre l'État et les professionnels permettra d'éviter une crise dans le secteur de la boulangerie au Sénégal".