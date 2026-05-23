Sénégal: Sédhiou - Des acteurs plaident pour 'une collaboration renforcée' dans la lutte contre les VBG

Sédhiou — Des acteurs engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) ont réaffirmé, jeudi à Sédhiou (sud), la nécessité d'une collaboration renforcée entre les différents services impliqués dans la prise en charge des victimes, à l'issue d'un atelier de vulgarisation du protocole de collaboration multisectorielle.

Organisée par le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, cette rencontre a réuni des représentants des secteurs de la santé, de la justice, de la sécurité, des forces de défense, de l'éducation, de l'administration territoriale ainsi que des structures de l'action sociale.

Clôturant les travaux, l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Ousmane Ba Danfakha, s'est félicité de la qualité des échanges, qualifiés de "riches et constructifs", soulignant l'importance de cette rencontre dans le renforcement des mécanismes de prise en charge des victimes et survivantes de violences basées sur le genre.

Selon lui, l'atelier visait principalement à vulgariser le protocole de collaboration multisectorielle afin d'améliorer la coordination entre les différents secteurs intervenant dans l'accompagnement des victimes.

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Ce protocole constitue un cadre d'intervention impliquant plusieurs ministères, notamment ceux de la Santé, de la Justice, de l'Intérieur, des Forces armées et de la Famille, dans le but de mettre en place un système de prise en charge holistique des victimes, a expliqué M. Danfakha.

Il a insisté sur la nécessité d'une synergie d'actions entre les différents services pour garantir une assistance rapide, efficace et adaptée, allant de l'accueil des victimes à leur suivi psychosocial, sanitaire et judiciaire.

Au cours des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles le renforcement de la coordination entre les services concernés au niveau régional, l'organisation de sessions de formation continue au profit des intervenants ainsi que la mise en place d'un système efficace de référencement et de partage d'informations.

Des participants ont également plaidé pour un renforcement des moyens humains, matériels et techniques des structures impliquées dans la prise en charge des victimes afin d'assurer une réponse appropriée face aux violences basées sur le genre.

Les acteurs présents ont estimé que l'application effective de ce protocole devrait contribuer à améliorer durablement la prise en charge des victimes et à consolider les stratégies de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre dans les collectivités territoriales.