Sénégal: Le programme Smart 2028 veut rendre la FSF 'structurellement plus performante', selon Abdoulaye Fall

Dakar — Le programme Smart de la Fédération sénégalaise de football 2028 vise à moderniser l'instance dirigeante du football sénégalais en la rendant "plus agile, profondément digitalisée et structurellement plus performante", a déclaré, samedi, son président Abdoulaye Fall.

"Ce référentiel (programme Smart FSF 2028) constitue le moteur de notre plan stratégique global. Cette feuille de route ambitionne de moderniser notre institution en la rendant plus agile, profondément digitalisée et structurellement plus performante à l'horizon 2028", a-t-il dit.

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) intervenait ainsi à l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de l'instance fédérale au Centre International de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD).

Abdoulaye Fall a indiqué que ce programme va prendre sur le plan structurel, la réalisation de plusieurs chantiers structurants de grande envergure.

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"À ce titre, j'énumérerai, au rang de nos priorités absolues, la construction du nouveau siège de la Fédération au Point E", a-t-il dit, expliquant que "cette infrastructure dotera notre administration centrale d'un cadre de travail ultramoderne, en parfaite adéquation avec notre statut de première nation africaine de football".

Il est prévu aussi "l'édification de l'Hôtel des Lions à Guereo, une infrastructure hôtelière de très haut standing, intégrée au centre technique national, qui garantira aux équipes nationales des conditions de préparation optimales, de même que l'augmentation substantielle des capacités d'hébergement de l'ensemble des centres techniques régionaux et nationaux, un investissement indispensable pour massifier la formation technique et accompagner efficacement le développement du football à la base".

M. Fall a assuré que " la transparence sera la boussole incontournable de la gouvernance de la FSF".

Le programme Smart FSF 2028 veut transformer l'instance dirigeante du football sénégalais en une institution moderne, transparente, et économiquement autonome.