Sénégal: Le programme Smart 2028 veut rendre la FSF 'structurellement plus performante', selon Abdoulaye Fall

23 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le programme Smart de la Fédération sénégalaise de football 2028 vise à moderniser l'instance dirigeante du football sénégalais en la rendant "plus agile, profondément digitalisée et structurellement plus performante", a déclaré, samedi, son président Abdoulaye Fall.

"Ce référentiel (programme Smart FSF 2028) constitue le moteur de notre plan stratégique global. Cette feuille de route ambitionne de moderniser notre institution en la rendant plus agile, profondément digitalisée et structurellement plus performante à l'horizon 2028", a-t-il dit.

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) intervenait ainsi à l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de l'instance fédérale au Centre International de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD).

Abdoulaye Fall a indiqué que ce programme va prendre sur le plan structurel, la réalisation de plusieurs chantiers structurants de grande envergure.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"À ce titre, j'énumérerai, au rang de nos priorités absolues, la construction du nouveau siège de la Fédération au Point E", a-t-il dit, expliquant que "cette infrastructure dotera notre administration centrale d'un cadre de travail ultramoderne, en parfaite adéquation avec notre statut de première nation africaine de football".

Il est prévu aussi "l'édification de l'Hôtel des Lions à Guereo, une infrastructure hôtelière de très haut standing, intégrée au centre technique national, qui garantira aux équipes nationales des conditions de préparation optimales, de même que l'augmentation substantielle des capacités d'hébergement de l'ensemble des centres techniques régionaux et nationaux, un investissement indispensable pour massifier la formation technique et accompagner efficacement le développement du football à la base".

M. Fall a assuré que " la transparence sera la boussole incontournable de la gouvernance de la FSF".

Le programme Smart FSF 2028 veut transformer l'instance dirigeante du football sénégalais en une institution moderne, transparente, et économiquement autonome.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.