Sénégal: Kédougou - Plaidoyer pour renforcer la prise en charge de la fistule vésico-vaginale

23 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Le gynécologue obstétricien Khadim Ndiaye, chef du service de maternité de l'hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou, appelle à renforcer les efforts de prévention et de prise en charge de la fistule vésico-vaginale dans cette région sud-est du pays.

"Nous appelons encore une fois les plus hautes autorités de l'Etat à accompagner la prévention et la prise en charge de la fistule vésico-vaginale à Kédougou, où la prévalence est beaucoup plus importante", a-t-il dit dans un entretien accordé à l'APS.

"Dans cette zone, il y a un défaut d'accessibilité aux soins médicaux, à la prise en charge des fistules obstétricales", a déploré docteur Ndiaye, indiquant que l'hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou a enregistré, 5 cas de fistules vésico-vaginales sur 1900 accouchements depuis début 2026, soit 0,2 % des cas.

Il a précisé que ces malades ont été diagnostiqués à la maternité de l'hôpital.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le gynécologue obstétricien, la prévalence des fistules d'origines obstétricales est beaucoup plus importante dans la région de Kédougou. "Nous recevons le plus souvent des fistules d'origines obstétricales qui découlent d'une complication prolongée du travail", a-t-il précisé, signalant que l'hôpital est entré dans un programme de routinisation de la prise en charge des fistules allant vers une gratuité des soins.

Le gynécologue assure toutefois que toutes les patientes bénéficient de soins locaux, notamment à travers des interventions chirurgicales et de chimiothérapie, appelant à un renforcement des capacités du personnel de la maternité.

Il a plaidé en faveur de plus de ressources humaines pour améliorer la prise en charge des malades mais également la prévention de la pathologie. "Les femmes doivent accéder aux structures de soins de façon plus facile", a-t-il ajouté, invitant également la population de Kédougou à lutter contre les mariages précoces, à l'origine des cas de fistules obstétricales.

"L'idéal, c'est d'abandonner les mariages précoces afin d'éviter les grossesses précoces", a-t-il insisté.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.