Sénégal: Kédougou - Plaidoyer pour renforcer la prise en charge de la fistule vésico-vaginale

Kédougou — Le gynécologue obstétricien Khadim Ndiaye, chef du service de maternité de l'hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou, appelle à renforcer les efforts de prévention et de prise en charge de la fistule vésico-vaginale dans cette région sud-est du pays.

"Nous appelons encore une fois les plus hautes autorités de l'Etat à accompagner la prévention et la prise en charge de la fistule vésico-vaginale à Kédougou, où la prévalence est beaucoup plus importante", a-t-il dit dans un entretien accordé à l'APS.

"Dans cette zone, il y a un défaut d'accessibilité aux soins médicaux, à la prise en charge des fistules obstétricales", a déploré docteur Ndiaye, indiquant que l'hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou a enregistré, 5 cas de fistules vésico-vaginales sur 1900 accouchements depuis début 2026, soit 0,2 % des cas.

Il a précisé que ces malades ont été diagnostiqués à la maternité de l'hôpital.

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Selon le gynécologue obstétricien, la prévalence des fistules d'origines obstétricales est beaucoup plus importante dans la région de Kédougou. "Nous recevons le plus souvent des fistules d'origines obstétricales qui découlent d'une complication prolongée du travail", a-t-il précisé, signalant que l'hôpital est entré dans un programme de routinisation de la prise en charge des fistules allant vers une gratuité des soins.

Le gynécologue assure toutefois que toutes les patientes bénéficient de soins locaux, notamment à travers des interventions chirurgicales et de chimiothérapie, appelant à un renforcement des capacités du personnel de la maternité.

Il a plaidé en faveur de plus de ressources humaines pour améliorer la prise en charge des malades mais également la prévention de la pathologie. "Les femmes doivent accéder aux structures de soins de façon plus facile", a-t-il ajouté, invitant également la population de Kédougou à lutter contre les mariages précoces, à l'origine des cas de fistules obstétricales.

"L'idéal, c'est d'abandonner les mariages précoces afin d'éviter les grossesses précoces", a-t-il insisté.