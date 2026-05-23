Sénégal: Prise en charge du VIH - Le projet CONTINIUS-PV remporte le prix 'poster' du meilleur impact communautaire

23 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le projet sénégalais CONTINIUS-PV a remporté le prix du poster ayant le plus grand impact clinique, communautaire et de santé publique, lors de la 13e Conférence internationale Francophone, AFRAVIH 2026, tenue du 4 au 7 mai à Lausanne, en Suisse, a appris l'APS de source officielle.

Ce travail primé s'intitule "Le projet CONTINIUS-PV : un modèle d'implication communautaire dans la décentralisation des soins", indique un communiqué transmis à l'APS.

Il a été présenté devant des chercheurs, des professionnels de santé, des organisations communautaires, décideurs publics et partenaires techniques engagés dans la lutte contre le VIH et les maladies infectieuses dans l'espace francophone.

Le projet CONTINIUS-PV est développé par un consortium composé du Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique (CRCF) de Fann, de Santé Services Développement, Plan International et du Réseau national des personnes vivant avec le VIH (RNP+), avec l'appui financier d'expertise France.

Selon ses développeurs, "cette reconnaissance internationale met en lumière les efforts déployés en faveur du renforcement de l'implication communautaire et de l'amélioration de l'accès aux soins des personnes vivant avec le VIH", ajoute la même source.

Lire l'article original sur APS.

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