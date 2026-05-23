Soudan: Clôture des travaux du comité ministériel économique conjoint entre le pays et la Turquie à Ankara

Les travaux de la 16e session du Comité ministériel économique conjoint, qui se tient périodiquement en vertu des accords de commerce et de coopération économique et technique entre les deux pays, ont été conclus jeudi dans la capitale turque, Ankara.

La délégation soudanaise était présidée par le professeur Ismat Qurashi, ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, tandis que la délégation turque était présidée par M. Ibrahim Yumakli, ministre de l'Agriculture et des Forêts.

Les deux parties ont signé le procès-verbal de la réunion conjointe après d'intenses délibérations entre les membres de la commission technique des deux parties

La délégation soudanaise regroupait plusieurs institutions de l'État concernées, telles que les ministères des Affaires étrangères, des Finances, de l'Agriculture, de l'Énergie, des Mines, de la richesse animale, de l'Enseignement supérieur, de la Culture, de l'Information et du Tourisme, ainsi que la Banque du Soudan.

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Les réunions ont abouti à de nombreux résultats qui renforcent la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et du développement, et il a été convenu de mettre en oeuvre de nombreux projets dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et des mines, ainsi que l'échange de coopération technique et la construction des capacités conformément aux notes d'entente signées entre les deux pays.

Il a également été convenu de renforcer la contribution de la partie turque au soutien des secteurs sanitaire et humanitaire, et de contribuer à la phase de reconstruction de ce que la guerre a détruit au Soudan.

Les deux parties ont également souligné la nécessité de la participation du secteur privé pour relancer les relations commerciales entre les deux pays, à travers l'organisation de forums commerciaux et d'investissement sous l'égide du Conseil d'affaires conjoint.

Dans son allocution, le professeur Ismat Qurashi a souligné que le gouvernement du Soudan apprécie le soutien que la République de Turquie a continué à apporter au peuple et au gouvernement soudanais pendant la guerre, et a affirmé que le gouvernement du Soudan aspire à la mise en oeuvre des projets convenus lors de la réunion du comité économique conjoint, pour l'intérêt supérieur des deux pays frères.

Le ministre turc de l'Agriculture et des Forêts a également souligne la nécessité de mettre immédiatement en oeuvre ces projets et d'améliorer la balance commerciale entre les deux pays, conformément au plan établi par son pays, affirmant l'importance des relations économiques et commerciales pour le renforcement des relations bilatérales distinguées entre les deux pays.