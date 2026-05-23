Sénégal: Avant première Kër Nafi au cinéma Pathé - CANAL+ dévoile sa première Création Originale sénégalaise

Le cinéma Pathé de Dakar a vibré, jeudi 21 mai 2026, au rythme de l'avant-première du premier épisode de KËR NAFY, première série « Création Originale CANAL+ », signée par la scénariste et réalisatrice sénégalaise Kalista Sy. Organisée par CANAL+, la projection a réuni un public nombreux, composé de professionnels du cinéma, d'acteurs culturels, de journalistes et d'amateurs de séries sénégalaises, venus découvrir cette nouvelle production ambitieuse tournée principalement dans le Sine-Saloum.

Dès l'ouverture de la cérémonie, l'attachée de presse du film et maîtresse de cérémonie, Oumy Ndour, a accueilli les invités avant d'inviter les acteurs à se présenter au public. Les différentes figures du casting ont ainsi reçu une salve d'applaudissements, témoignant de l'attente suscitée autour de cette nouvelle série produite par Mediawan Africa.

Avant le début de la projection, Oumy Ndour a tenu à rappeler les règles liées aux droits d'auteur, demandant à l'assistance de ne ni filmer l'écran ni diffuser la séance en direct sur les réseaux sociaux. Une consigne largement respectée par le public venu découvrir, en exclusivité, ce premier épisode.

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Cette nouvelle création met en scène Nafy, une femme confrontée à la disparition mystérieuse de son mari et déterminée à reprendre le contrôle de sa vie ainsi que de « KËR NAFY », un lodge niché au coeur du Sine- Saloum. Entre drame familial, passions amoureuses et enjeux de pouvoir, la série explore plusieurs thématiques sociales touchant particulièrement la condition féminine : divorce, résilience, amour après 50 ans, infertilité ou encore ambitions professionnelles.

Prenant la parole à l'issue de la projection, Kalista Sy, est revenue sur la genèse du projet. La créatrice de séries à succès comme « Maîtresse d'un homme marié », « Yaay 2.0 » ou « Plan à trois », a expliqué sa volonté de raconter des histoires centrées sur les femmes d'un certain âge, souvent peu représentées à l'écran. Selon elle, « il est très difficile de positionner une femme qui a 40 ou 50 ans » ; d'où l'importance de mettre en lumière des personnages féminins forts et résilients.

L'actrice Mariam Faye, qui incarne le rôle principal de Nafi, a pour sa part confiée avoir puisé dans les réalités vécues par de nombreuses femmes sénégalaises pour interpréter son personnage. Venue du théâtre, la comédienne a insisté sur la portée sociale de cette série qui, selon elle, permettra à beaucoup de femmes de se reconnaître à travers le personnage de Nafi. « Les femmes africaines et sénégalaises sont puissantes », a-t-elle affirmé, saluant le travail de Kalista Sy qui met en avant des rôles féminins profonds et authentiques.

Composée de huit épisodes de 52 minutes, KËR NAFY sera diffusée sur Canal+ à partir de ce dimanche.