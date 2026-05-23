Sénégal: Mbour/Accès aux soins de base - Le quartier Liberté 2 étrenne son poste de santé

Le quartier Liberté 2 Extension, en pleine croissance démographique, n'est plus un désert médical. Un poste de santé flambant neuf, financé par une Ong italienne, la CPS, a été inauguré hier, en présence des autorités et des habitants. L'objectif consistant à réduire les kilomètres pour accéder aux soins de base est désormais dans les cordes de la politique municipale de santé.

C'était une attente de longue date pour les résidents de Liberté 2 Extension, à Mbour. Désormais, ils disposent d'un poste de santé moderne, inauguré hier, en présence des autorités administratives, municipales, des représentants de l'ONG italienne CPS (Communauté Promotion Développement) et de la population.

Mamadou Farba Sy, l'adjoint au préfet du département de Mbour, a salué une réalisation « venue à son heure », rappelant que les habitants devaient auparavant parcourir plusieurs kilomètres pour se faire soigner. Pour M. F. Sy, cette nouvelle structure vient renforcer la carte sanitaire du département et améliorer l'accès aux soins dans les quartiers périphériques. Saluant leur mobilisation, il a également rendu hommage aux jeunes, aux délégués de quartier et aux leaders religieux, sans qui le projet n'aurait peut-être pas vu le jour.

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Cheikh Issa Sall, le maire de Mbour, présent à la cérémonie, a présenté l'inauguration de cette infrastructure comme « une étape importante de la politique sanitaire de la commune ». Il a révélé que ce poste de santé s'inscrit dans un programme plus large comprenant six infrastructures de ce type qui doivent être inaugurées au courant de l'année. « Notre objectif est de rapprocher les services de santé des populations », a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que Mbour souffre encore d'un déficit important en infrastructures sanitaires.

Il a rappelé que la commune, devenue une agglomération, ne dispose toujours pas d'un hôpital de niveau 3, une revendication qu'il porte régulièrement auprès de l'État. Selon lui, plus de 35.000 habitants de Liberté 2 Extension et des quartiers environnants bénéficieront directement de cette nouvelle structure.

Le projet a été porté par l'Ong italienne CPS, présente au Sénégal depuis 1977. Son représentant-pays, Abdoulaye Sène, a expliqué que tout est parti d'une demande formulée il y a trois ans par les habitants de Liberté 2 Extension. Avec l'appui de la mairie pour le terrain et la contribution de partenaires italiens, l'Ong a pu boucler le financement. Le coût global du poste de santé, équipements médicaux compris, s'élève à 34.247.609 FCFA. La mairie a ajouté une participation de plus de 800.000 FCFA pour l'électrification du bâtiment.

Abdoulaye Sène a précisé que l'Ong compte poursuivre son accompagnement dans le secteur sanitaire à Mbour. La priorité immédiate : achever le logement des agents de santé, afin de permettre un fonctionnement 24 heures sur 24 du poste.

Au-delà de la santé, le maire a évoqué plusieurs autres chantiers menés dans la zone, notamment l'extension du réseau d'eau potable, l'éclairage public et la réhabilitation d'infrastructures scolaires. Selon lui, près de 115 kilomètres de réseau d'eau ont été installés en quelques années dans la commune, contre moins de 10 kilomètres lors de la décennie précédente.

Les habitants espèrent désormais que cette infrastructure améliorera durablement l'accès aux soins dans ce quartier en pleine expansion.