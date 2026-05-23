Sénégal: Droits d'auteurs et des droits voisins (Sodav) - Les artistes perçoivent leurs droits

La Société Sénégalaise du Droit d'Auteur et des Droits Voisins, plus connue sous le sigle SODAV, a annoncé le démarrage des paiements des répartitions relatives aux droits lyriques, étrangers et audiovisuels, à compter du vendredi 22 mai 2026, à 9 heures précises. L'information est contenue dans un communiqué parvenu à la rédaction de Sud Quotidien.

Selon la note, le montant global des répartitions s'élève à cent soixante-quatorze millions deux cent seize mille francs CFA (174.216.016 F CFA). Cette enveloppe concerne plusieurs catégories de droits destinés aux ayants droit du secteur culturel et artistique.

Dans le détail, la SODAV indique que les droits lyriques, correspondant au premier semestre 2025 dans le domaine de la musique, représentent un montant de 112.018.044 F CFA. Les droits étrangers relatifs à la musique pour janvier 2025 portent, quant à eux, sur une somme de 10.777.730 F CFA.

Le communiqué précise également que les droits audiovisuels, au titre de l'année 2023, relatifs au droit d'auteur, s'élèvent à 51.420.242 F CFA.

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Par cette opération de répartition, la SODAV poursuit sa mission de collecte et de redistribution des revenus liés à l'exploitation des oeuvres artistiques et culturelles. Cette initiative constitue un soutien important pour les créateurs, auteurs, compositeurs et acteurs du secteur audiovisuel sénégalais, dans un contexte où la question de la rémunération des oeuvres demeure essentielle pour la vitalité de l'industrie culturelle.