Tunisie: SNIT - Lancement d'une vente aux enchères de locaux commerciaux dans le Grand Tunis

La Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT) a annoncé l'ouverture des candidatures au grand public pour l'achat de locaux commerciaux attribués au plus offrant, et ce, dans plusieurs complexes résidentiels situés dans les gouvernorats de Tunis, l'Ariana et Manouba.

Selon un communiqué publié par la société, les locaux proposés à la vente sont répartis sur quatre sites vitaux en plein essor urbain : le village « Nour Jaâfar » à Raoued (gouvernorat de l'Ariana), les résidences « Marwa » et « El Rayane » à Sidi Hassine Sijoumi (gouvernorat de Tunis), ainsi que la résidence « Balkis » à Mornaguia (gouvernorat de Manouba).

Les superficies couvertes de ces locaux commerciaux varient entre 49,30 m² et 105 m². La société a fixé les prix d'ouverture globaux (hors TVA estimée à 19 %) en fonction de l'emplacement et de la superficie. Ainsi, les prix débutent à environ 61 000 dinars et atteignent plus de 145 000 dinars pour les locaux dotés d'un parking privé, avec une possibilité de surenchère d'un montant minimum de 1 000 dinars.

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Concernant les conditions de participation, la société a invité les personnes intéressées par l'achat à envoyer leurs dossiers sous pli fermé portant uniquement la mention « Ne pas ouvrir - Offre de vente de locaux commerciaux ». Les dossiers doivent être envoyés soit par Rapide Poste, soit par lettre recommandée, ou déposés directement au bureau d'ordre central au siège de la société situé à El Manar II, à Tunis.

Pour garantir le sérieux des offres, le dossier de participation doit obligatoirement inclure une proposition financière détaillée en chiffres et en lettres avec signature légalisée, accompagnée d'une copie de la carte d'identité nationale et d'un reçu de cautionnement financier d'une valeur de 1 500 dinars déposé à la caisse de la société pour chaque local ciblé.

La société a précisé que les critères d'attribution des locaux prendront en compte le mode de paiement (au comptant ou par crédit bancaire), la priorité étant accordée au paiement au comptant en cas d'égalité des offres financières. Elle a également souligné que les frais découlant de l'enregistrement à la recette des finances ainsi que les frais de rédaction de l'acte (estimés à 1 %) sont intégralement à la charge de l'acheteur.