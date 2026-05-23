Afrique: Basket/BAL - CA-Ahly Benghazi (14h00 à Kigali) - Tout donner...

Les Clubistes sont tombés sur un adversaire costaud. Deux matches à bien négocier, surtout le premier cet après-midi.

Bien que premier de la Conférence du Sahara tenue à Rabat, le CA a été placé comme 4e équipe avant les play-offs de Kigali derrière Petro Luanda, Al Ahly et RSSB Tigers. Le critère des confrontations directes est relégué en faveur de la différence des points, vu que l'on devait départager des équipes issues de deux conférences différentes. Le CA aura comme adversaire en quarts de finale les Libyens d'Al Ahly Benghazi en deux matches à négocier, aujourd'hui et lundi.

Non seulement la victoire compte, mais aussi l'écart qui va départager les deux équipes en cas d'une victoire chacune.

C'est une sorte d'un aller-retour en deux jours, une bonne débauche d'énergie et des nerfs tendus pour les deux équipes.

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Le CA, déjà sur place avant quelques jours de la compétition, comptera sur le même groupe de la phase précédente qu'il a renforcé par un pivot sénégalais. Antonio Perez et son adjoint Curado savent que le moindre point inscrit ou encaissé peut compter pour se qualifier. Ils savent également que la rotation de l'effectif dans les deux matches doit être intense et étudiée pour exploiter au mieux les capacités des joueurs. C'est un haut niveau du basket africain, et le CA est bien armé pour gérer cette double étape. Omar Abada reste le leader de l'équipe, son moteur duquel dépend la réussie totale.

En quelque sorte, le meneur clubiste c'est lui qui débloque les situations offensives, qui permet à Marnaoui (enfin le rendement idéal pour un joueur aussi doué ?), Jesse Jones, Channoufi, Hdidane de trouver les bonnes positions de tir. A l'intérieur, le CA a gagné en taille avec les Cissé, Amine qui aident Higgins à bien gérer le jeu intérieur. Il faudra faire attention aux rebonds, point faible de l'équipe dans la phase des conférences.

La seconde balle est souvent revenue aux adversaires.

Les détails

Face à Ahly Benghazi, les équipiers de Cissé doivent soigner tous les détails pour mettre toutes les chances de leur côté. Ils doivent surtout éviter de bloquer quand ils sont en phase de supériorité et qu'ils tiennent l'écart en main.

Fort de son effectif respectable, des qualités de ses joueurs, le CA abordera les deux matches avec plein de confiance. Il n' y a pas de raison pour douter.