Tunisie: Coordinateur général de la mission de santé des pèlerins tunisiens - « 60% des pèlerins souffrent de maladies chroniques »

La mission de santé de la Tunisie dans les Lieux Saints travaille 24 heures sur 24 et assure quotidiennement 900 consultations afin que les pèlerins tunisiens puissent atteindre le mont Arafat en bonne santé, a affirmé le coordinateur général de la mission sanitaire, le Dr Mohamed Soussi.

Lors d'une intervention téléphonique aujourd'hui, samedi 23 mai 2026, dans l'émission « Yom Saïd » sur les ondes de la Radio Nationale, le Dr Soussi a précisé que la mission médicale s'attelle actuellement à préparer les pèlerins pour l'étape la plus importante, à savoir le rassemblement à Arafat, en veillant à ce qu'ils soient en bonne condition physique.

Début du transfert des pèlerins lundi prochain Le coordinateur a indiqué que l'opération de transfert vers les sites sacrés débutera lundi prochain, soulignant que les cliniques médicales de campagne sont prêtes à assurer le suivi quotidien des pèlerins de 10h00 à 18h00.

Le Dr Mohamed Soussi a appelé l'ensemble des pèlerins tunisiens présents dans les Lieux Saints à prendre toutes les précautions nécessaires pour se prémunir contre les températures élevées, à faire attention aux insolations et à respecter scrupuleusement les conseils et instructions afin d'éviter toute complication de santé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Dr Soussi confirme que tous les pèlerins sont prêts pour l'étape d'Arafat Le Dr Soussi a confirmé que tous les pèlerins tunisiens sont prêts pour le rassemblement à Arafat, réitérant que l'accompagnement sanitaire sera maintenu à leurs côtés à Arafat, Muzdalifah et Mina. Concernant la restauration des pèlerins, l'intervenant de la Radio Nationale a précisé qu'elle a été soigneusement étudiée par l'Institut National de Nutrition de Tunis.

Le Dr Soussi a toutefois évoqué certaines difficultés, notamment le fait que 60 % des pèlerins souffrent de maladies chroniques, en plus des températures élevées.

Il a insisté sur le fait que l'objectif principal de la mission sanitaire est de permettre à tous les pèlerins d'atteindre le mont Arafat dans un bon état de santé physique et psychologique, afin qu'ils puissent accomplir leurs rituels en toute sérénité.

Enfin, il a rassuré que l'état de santé général des pèlerins tunisiens est globalement bon, à l'exception d'une seule pèlerine actuellement hospitalisée, pour laquelle des efforts sont en cours afin d'assurer son transfert à Arafat dans les meilleures conditions sanitaires.