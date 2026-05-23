Tunisie: Freelance, reconversion, démission - Comment la maternité bouleverse la carrière des Tunisiennes

Marwa Ben Cherada, fondatrice de la plateforme MOOM, a indiqué vendredi 22 mai 2026 que la plateforme a récemment réalisé une étude de terrain sur l'impact de la maternité sur le parcours professionnel des femmes actives, dans le but de documenter les répercussions de la maternité sur la vie professionnelle des femmes et d'enrichir le débat public autour de cette question.

Intervenant à la radio, Ben Cherada a précisé que l'étude a porté sur 526 femmes, dont 499 mères, majoritairement issues du Grand Tunis, avec également des participantes provenant de plusieurs autres régions du pays.

Les résultats de l'étude révèlent que 54,2 % des femmes modifient leur parcours professionnel après avoir eu des enfants, tandis que plus d'un tiers des participantes choisissent d'arrêter définitivement de travailler.

Elle a ajouté que 33,9 % des mères se tournent vers le travail indépendant ou le freelancing afin de mieux concilier vie familiale et responsabilités professionnelles, alors que 28,8 % changent d'emploi.

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Selon Ben Cherada, ces chiffres traduisent l'incapacité du marché du travail actuel à s'adapter aux exigences de la famille moderne. Elle a également souligné que 96 % des mères actives vivent sous une pression constante en raison des difficultés à concilier maternité et travail.

Elle a insisté sur la nécessité d'approfondir davantage ces données à travers la réalisation d'une enquête nationale globale mettant en lumière la réalité des mères actives en Tunisie.

Par ailleurs, 85 % des femmes interrogées ont affirmé avoir rencontré des difficultés professionnelles depuis qu'elles sont devenues mères. Plus de quatre mères sur dix estiment également que les congés de maternité et de paternité, malgré leur récente révision, restent insuffisants, notamment pour les pères. Elles considèrent que la durée actuelle de sept jours ne permet ni de construire les liens familiaux nécessaires ni d'apporter un soutien suffisant à la mère.

L'étude indique aussi que 30 % des femmes jugent les services de garde d'enfants et les crèches inadaptés, tandis qu'un tiers des participantes affirme que leurs perspectives d'évolution professionnelle ont diminué après la maternité.

En conclusion, Marwa Ben Cherada a appelé à développer de nouveaux modèles de travail répondant davantage aux attentes des mères, notamment à travers des horaires plus flexibles, l'élargissement du télétravail, l'allongement du congé de paternité ainsi que la mise en place de programmes d'accompagnement pour les femmes lors de leur retour au travail après le congé de maternité.