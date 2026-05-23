Tunisie: Migration irrégulière - Le pays intensifie les opérations de retour volontaire

23 Mai 2026
La Presse (Tunis)

« L'État tunisien a démontré sa capacité à gérer plusieurs dossiers complexes, en particulier celui de la migration irrégulière », a déclaré vendredi le porte-parole officiel de la Direction générale de la Garde nationale, Houssem Eddine Jebabli.

Dans une déclaration accordée aux médias en marge de l'organisation d'un vol de rapatriement de 243 migrants irréguliers de nationalité ivoirienne, au départ de l'aéroport Tunis-Carthage, Jebabli a indiqué que la majorité des migrants est entrée sur le territoire tunisien par les frontières terrestres, tandis que des réseaux de passeurs les ont acheminés, que ce soit à bord de voitures, de camions ou même à pied.

Il a précisé que les opérations de retour volontaire ont débuté au début du mois de juillet de l'année dernière, deux semaines après la mise en place d'un camp dans la délégation d'El Amra, gouvernorat de Sfax, à l'initiative du ministère de l'Intérieur et sous la supervision du président de la République, Kaïs Saïed.

Ce programme, a-t-il ajouté, s'inscrit dans une approche humanitaire en faveur des migrants irréguliers originaires d'Afrique subsaharienne, rappelant qu'il a permis le retour de plus de 4 000 d'entre eux vers leurs pays d'origine.

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Le porte-parole officiel a également indiqué que la Direction générale de la Garde nationale a été chargée de la coordination de l'aménagement des camps et de la fourniture de l'assistance logistique, en collaboration avec les autorités régionales et plusieurs organisations partenaires, notamment le Croissant-Rouge tunisien.

De son côté, la Direction générale des frontières et des étrangers assure la coordination avec les ambassades des pays concernés afin de faciliter le retour des migrants.

Il a enfin ajouté que le ministère de l'Intérieur, en coopération avec le Croissant-Rouge tunisien, assure la communication avec les migrants irréguliers souhaitant un retour volontaire. Ces derniers sont ensuite acheminés en bus depuis les zones urbaines vers un camp servant de point de regroupement central, avant leur rapatriement progressif par des vols organisés.

 

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