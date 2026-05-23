Tunisie: 25 ans de prison pour l'agression et le braquage d'une malade atteinte d'un cancer devant un hôpital

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné un jeune homme à 25 ans de prison pour avoir détourné une femme atteinte d'un cancer près d'un hôpital de la capitale avant de lui voler ses effets personnels sous la menace d'une arme blanche.

Selon les éléments de l'enquête sécuritaire et judiciaire, l'accusé avait repéré la victime alors qu'elle se trouvait dans un état de santé nécessitant de l'aide à proximité de l'établissement hospitalier. Il lui a fait croire qu'il souhaitait l'aider à arrêter un taxi afin de gagner sa confiance.

Le suspect est ensuite parvenu à l'attirer vers un endroit isolé, à l'abri des passants, où il a sorti un couteau pour la menacer et l'empêcher de résister. Il lui a alors dérobé son téléphone portable, une somme d'argent ainsi que des bijoux qu'elle gardait dans son sac.

La chambre d'accusation a retenu contre le prévenu les chefs d'inculpation de détournement de personne par ruse et de vol avec violences aggravées sur la victime.