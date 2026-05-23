Congo-Brazzaville: Loisirs - Un camp de basket pour que les vacances ne tournent pas mal

Ewawa Plus et l'Archer Fondation se sont associés, le 22 mai à Brazzaville, pour lancer le camp Ewawa plus U12, du 6 juillet au 5 août prochain au Gymnase Maxime-Matsima de Makélékélé, afin d'offrir aux enfants de la capitale un cadre structuré pendant les vacances scolaires et de soustraire les plus vulnérables d'entre eux aux risques du désœuvrement urbain.

Le projet prend racine dans un constat que la capitale connaît bien le désœuvrement des mineurs pendant les vacances scolaires, terrain fertile à la délinquance urbaine et au décrochage, dont les manifestations les plus violentes ont pris le visage des « Bébés noirs ». Face à cette réalité, Ewawa Plus mise sur une prévention par l'exemple et la discipline, en mobilisant des vétérans du basketball et des coachs certifiés Fédération internationale de basketball.

Trois matinées par semaine -- lundi, mercredi et vendredi, de 9h à 12h --, les jeunes participants suivront un programme qui dépassera largement le cadre des entraînements techniques. Des ateliers de leadership, de créativité et d'initiation au numérique, animés en partenariat avec La Case bantu, compléteront la formation pour préparer ces enfants aux exigences du monde de demain.

Trente orphelins au coeur du dispositif

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C'est là que l'Archer Fondation apporte une dimension résolument humaniste au projet : la fondation prend en charge, sur ses propres deniers, les frais d'inscription de trente enfants orphelins issus de milieux très précaires, leur ouvrant ainsi les portes d'une expérience collective dont ils auraient autrement été exclus. Pour les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants, le tarif est fixé à 50 000 FCFA, avec à la clé une tenue personnalisée et une prise en charge nutritionnelle complète à chaque session. Un appel au parrainage est également lancé à l'adresse des entreprises, organisations et particuliers désireux d'élargir le cercle des bénéficiaires.

L'aventure trouvera son apothéose le 9 août , en prélude à la grande finale du Tournoi international de basketball vétéran Ewawa plus. Les enfants du camp offriront un match d'exhibition avant de recevoir leurs certificats de participation, une façon de consacrer symboliquement leur parcours.

Prince Youlou, fondateur et promoteur d'Ewawa plus, résume ainsi l'ambition du projet : « À travers Ewawa plus camp U12, nous voulons prouver que le basketball est un puissant vecteur de cohésion sociale et de citoyenneté partagée. Sur ce terrain, les barrières s'effacent pour offrir à chaque enfant les mêmes rêves et les mêmes opportunités ». Une vision que partage pleinement Mariame Kangoud, présidente de l'Archer Fondation. « Nous croyons que chaque enfant mérite les mêmes rêves et les mêmes chances », a-t-elle admis.

Des mots simples, porteurs d'une conviction qui, à Makélékélé, se traduira bientôt en actes.