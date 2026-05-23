ALGER — La Direction générale de la communication à la Présidence de la République a présenté, samedi, ses sincères condoléances suite au décès du journaliste du service sportif de la Télévision algérienne, Driss Dakik.

"La Direction générale de la communication à la Présidence de la République présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du journaliste sportif, Driss Dakik, décédé après une carrière médiatique riche en contributions et en professionnalisme", lit-on dans le message de condoléances.

La Direction générale de la communication à la Présidence de la République a rappelé que le défunt "est l'une des figures les plus éminentes du journalisme sportif en Algérie, se distinguant par sa spécialisation dans

plusieurs disciplines, notamment l'athlétisme. Son nom reste associé au service sportif de la Télévision algérienne, à travers lequel il a couvert les plus grandes manifestations sportives nationales et internationales, laissant derrière lui une empreinte distinguée et un parcours professionnel honorable".

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"En cette douloureuse épreuve, nous présentons nos condoléances à l'ensemble de la corporation médiatique, priant Allah Tout-Puissant, en ces jours bénis, d'accorder au défunt son pardon, de l'entourer de Sa Sainte

Miséricorde et de récompenser ses efforts. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", conclut la Direction générale de la communication dans son message de condoléances.