Sénégal: Ndande - Deux morts dans une collision entre un minicar et un véhicule particulier

23 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

La route continue de tuer des innocents. En effet, un accident de la circulation s'est produit ce vendredi à hauteur du village de Ndieng Madior, situé dans la commune de Ndande. Les faits se sont déroulés aux alentours de 6 heures.

Le bilan provisoire fait état de deux morts et de six blessés, dont deux dans un état grave. Selon notre source, un minicar est entré en collision avec un véhicule particulier.

Les deux corps sans vie ainsi que les blessés ont été acheminés vers les structures sanitaires les plus proches.

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