Sénégal: Tabaski 2026 - Les marchés de Touba Toul et Sewekhaye bien approvisionnés à quelques jours de la fête

À quelques jours de la Tabaski 2026, les principaux points de vente de moutons affichent une dynamique globalement satisfaisante, avec des niveaux d'approvisionnement en hausse par rapport à l'année précédente et une stabilité relative des prix, selon les données relevées à J-5 et J-6 sur les sites de Touba Toul et de Sewekhaye.

Au marché de Touba Toul, le cumul des arrivées s'établit à 25 800 têtes de moutons, contre 25 500 à la même période en 2025, soit une progression de 300 têtes. Les prix pratiqués varient fortement selon la qualité et la taille des animaux, avec un plancher de 100 000 FCFA et un plafond atteignant 425 000 FCFA. Le prix le plus courant se situe autour de 125 000 FCFA, positionnant l'offre sur un segment intermédiaire accessible à une partie des acheteurs.

Sur le plan des intrants, le foirail bénéficie d'un dispositif d'accompagnement en aliment bétail subventionné. Un total de 80 tonnes est désormais mobilisé, après un quota initial de 20 tonnes renforcé par 30 tonnes supplémentaires, avec un reliquat de 30 tonnes attendu dans les prochaines heures. Cet aliment, cédé à 5 200 FCFA l'unité, est distribué à l'ensemble des acteurs présents sur le site.

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Du côté du foirail de Sewekhaye, la tendance est encore plus marquée en termes d'afflux. Le marché enregistre 31 695 têtes de moutons, contre 23 910 un an plus tôt, soit une hausse significative de 7 785 têtes. Les prix y sont légèrement plus accessibles sur le segment bas, oscillant entre 75 000 et 90 000 FCFA, tandis que les moutons de case peuvent atteindre 400 000 FCFA. Les transactions les plus fréquentes se situent autour de 100 000 FCFA pour les moutons moyens et 170 000 FCFA pour les grands sujets.

L'approvisionnement en aliment bétail est également conséquent à Sewekhaye, avec un quota de 100 tonnes subventionnées, réparties entre 50 tonnes pour la communauté maure et 50 tonnes pour la communauté sénégalaise, vendues au même tarif de 5 200 FCFA. Un reliquat de 10 tonnes est attendu, tandis que la distribution est en cours au profit des vendeurs présents sur le site.