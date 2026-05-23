Burkina Faso: Amélioration de la mobilité urbaine - Le Premier ministre inaugure huit axes routiers à Ouagadougou

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, ce samedi 23 mai 2026 à Ouagadougou, à l'inauguration officielle de huit axes routiers stratégiques réalisés dans la capitale burkinabè. Ces infrastructures visent à améliorer la mobilité urbaine, à fluidifier la circulation et à renforcer l'accessibilité à plusieurs pôles administratifs, sécuritaires et économiques.

Les infrastructures mises en service comprennent huit axes et ouvrages majeurs : la Rocade Nord et son échangeur à passage supérieur, l'avenue Yennenga, l'avenue du Moogho Naaba, la voie d'accès à la stèle d'hommage aux victimes du crash d'Air Algérie, la voie d'accès à la prison de haute sécurité, la voie d'accès au ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, la voie d'accès au camp Général Bila Zagré, ainsi que la voie d'accès aux infrastructures de sécurité à Ouaga 2000.

Ces ouvrages totalisent plus de 22 kilomètres de voiries modernes, pour un investissement global estimé à plus de 40 milliards de francs CFA, mobilisés grâce à la synergie entre l'État et des partenaires financiers, notamment la Banque Ouest Africaine de Développement et Vista Bank.

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La Rocade Nord constitue l'un des ouvrages structurants de ce dispositif. Avec plus de 10 kilomètres de voirie moderne, un passage supérieur de 100 mètres à l'intersection avec la RN03, des contre-allées et un vaste réseau d'assainissement, elle contribue au bouclage du boulevard circulaire des Tansoba et à une meilleure organisation du trafic urbain et international. Les célèbres avenues Yennenga et Moogho Naaba ont, quant à elles, bénéficié d'une réhabilitation complète des chaussées et des ouvrages de drainage.

Ces réalisations s'inscrivent dans la volonté du Gouvernement, sous le leadership du Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim Traoré, de faire de la route un instrument de transformation du cadre de vie, de fluidification de la mobilité urbaine et de soutien à l'activité économique. Le Chef du Gouvernement a assuré que les investissements dans les infrastructures routières se poursuivront afin d'améliorer durablement les conditions de mobilité et de renforcer le développement économique du pays.

« La question des infrastructures est au coeur des priorités de la Révolution progressiste populaire », a indiqué le Premier ministre. Il a, par ailleurs, exhorté les usagers et les riverains à faire preuve de civisme et de prudence sur ces nouvelles routes.

« Il ne faut pas se fier au confort de ces nouvelles routes pour se laisser aller à des comportements dangereux, notamment les excès de vitesse qui sont à l'origine d'accidents dramatiques dans la capitale », a-t-il averti.

Dans son discours d'inauguration, le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, a salué des infrastructures qui incarnent « la vision d'un Burkina Faso souverain, résilient et tourné vers le progrès ».

Il a également rendu hommage à l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réalisation des travaux, notamment son prédécesseur, le ministre Luc Adama Sorgho, les partenaires financiers, les entreprises et les bureaux de contrôle mobilisés dans le cadre de ces projets.

La mise en service de ces ouvrages répond à des besoins concrets : mieux circuler, gagner du temps, réduire les risques d'accidents, améliorer l'accessibilité des quartiers, soutenir les activités économiques et garantir de meilleures conditions d'accès aux services stratégiques de l'État.

À travers cet investissement, le Gouvernement traduit en actes sa vision d'une capitale plus fonctionnelle, plus sûre et plus accessible.