Afrique: Ebola - Dix pays africains risquent d'être touchés par l'épidémie, avertit l'Africa CDC

Dix pays africains risquent d'être touchés par le virus Ebola, en plus de la République démocratique du Congo - épicentre de l'épidémie - et de l'Ouganda, a mis en garde samedi 23 mai 2026 l'Agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC).

L'Africa CDC a pris la parole, samedi 23 mai, lors d'une conférence de presse consacrée à la situation sanitaire en Afrique face à l'épidémie d'Ebola. À Addis Abeba, en Éthiopie, le président de l'organisation, Jean Kaseya, a a prévenu : « Nous avons dix pays à risque » d'être touchés par l'épidémie.

Dans le détail, ces pays sont le Soudan du Sud, le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Congo-Brazzaville, le Burundi, l'Angola, la Centrafrique et la Zambie. Tous ses pays, à l'exception de l'Éthiopie, sont limitrophes de la République démocratique du Congo et/ou de l'Ouganda, qui sont déjà touchés.

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En RDC, on compte 746 cas suspects et 176 décès probablement dus la maladie. Vendredi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a réhaussé le niveau d'alerte à « très élevé », et plusieurs pays voisins ont pris des mesures de restrictions de voyage avec le territoire congolais. Cette épidémie d'Ebola, la 17e qui touche la RDC, « est la deuxième plus importante que nous connaissons au monde », a également affirmé Jean Kaseya.

En Ouganda, le ministère de la Santé a lui indiqué, samedi 23 mai, que trois nouveaux cas du virus ont été confirmés, « ce qui porte le nombre total à cinq » cas. D'après les autorités sanitaires, les malades sont « un chauffeur ougandais qui transportait le premier cas confirmé dans le pays », ainsi qu'une « professionnelle de santé qui a été contaminée lors de soins » prodigués sur cette même personne. Ces deux personnes sont actuellement sous traitement. Le dernier cas est une Congolaise arrivée en Ouganda par avion.

Ebola provoque une fièvre hémorragique meurtrière mais le virus, qui a fait plus de 15. 000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années, est moins contagieux que le Covid-19 ou la rougeole. En l'absence de vaccin et de traitement homologué contre la souche Bundibugyo du virus responsable de la flambée actuelle, les mesures pour tenter d'endiguer sa propagation reposent essentiellement sur le respect des mesures barrières et la détection rapide des cas.