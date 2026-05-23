Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - La Maison Blanche veut imposer un isolement à la sélection congolaise en raison du virus Ebola

Afin de disputer la Coupe du monde aux États-Unis, les Léopards de la République Démocratique du Congo devront s'isoler dans une « bulle » pendant 21 jours pour éviter la propagation du virus Ebola a annoncé la Maison Blanche vendredi 21 mai.

Andrew Giuliani, patron de l'équipe de la Maison Blanche chargée de la Coupe du monde, a annoncé à ESPN vouloir mettre en place des mesures sanitaires afin de diminuer le risque d'une contamination du virus Ebola : « Nous avons été très clairs avec le Congo : ils doivent maintenir l'intégrité de leur bulle pendant 21 jours avant de pouvoir venir à Houston le 11 juin ».

L'équipe de Sébastien Desabre, actuellement en stage de préparation en Belgique, devait donc se placer à l'isolement dès vendredi afin de respecter ces restrictions : « Si d'autres personnes viennent rejoindre la sélection, elles doivent avoir une belle distincte de celle de l'équipe » a poursuivi Giuliani. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché une alerte sanitaire internationale pour faire face à l'épidémie d'Ebola qui fait rage dans l'est de la RDC avec 82 cas confirmés dont sept décès et 750 cas suspects.

La sélection va continuer sa préparation pour le mondial comme prévu

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La sélection congolaise a annoncé ce samedi via un porte-parole, qu'elle n'allait pas changer son programme et devrait bien affronter le Danemark à Liège le 3 juin puis face au Chili à Cadix le 9 juin en matchs de préparation. Pour rappel, les Léopards se trouvent dans le groupe K du mondial en compagnie de la Colombie, l'Ouzbékistan et le Portugal.