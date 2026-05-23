Angola: Un jeune malentendant décroche une licence en histoire avec 17 sur 20

Lubango — Quinze ans plus tard, Vagner Sachipa, 38 ans, atteint de déficience auditive, a surmonté les barrières de communication dans l'enseignement ordinaire en obtenant une licence en enseignement de l'Histoire à l'Institut Supérieur des Sciences de l'Éducation de Huíla, avec la mention de 17 sur 20.

Après un parcours académique mené sans recours à la langue des signes, l'étudiant a soutenu un mémoire intitulé : « Perspectives et défis de l'enseignement-apprentissage de la discipline Histoire en 8e année au Complexe scolaire n° 797 - Enseignement spécial de Lubango », dans lequel il met en lumière la nécessité d'un enseignement inclusif ainsi que les obstacles rencontrés dans ce domaine.

Également enseignant d'histoire depuis 2010 aux classes de 7e, 8e et 9e années du Complexe scolaire n° 797, il avait intégré l'ISCED-Huíla en 2011, où il était alors le seul étudiant sourd-muet.

Revenant sur son parcours lors d'un entretien accordé à l'ANGOP, Vagner Sachipa a décrit sa première année comme la plus difficile, en raison de la perte de l'audition et de la parole depuis la petite enfance, à la suite d'une maladie.

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Il a également évoqué les difficultés de communication avec les enseignants, soulignant que, du premier au dernier jour de sa formation, aucun professeur ne maîtrisait la langue des signes. Cette situation l'a contraint à dépendre de ses camarades, si bien qu'au lieu des quatre années prévues, il n'a achevé son cursus qu'au bout de quinze ans.

Selon lui, cette dépendance se traduisait par l'aide apportée par ses collègues, qui lui prêtaient leurs cahiers afin qu'il puisse recopier les cours et les supports pédagogiques pour étudier à domicile. Pendant les cours, il s'asseyait à côté de certains camarades afin de reproduire les informations expliquées oralement par les enseignants.

Confronté à ces obstacles, ne pas comprendre et ne pas être compris, l'enseignant affirme avoir envisagé à plusieurs reprises d'abandonner ses études, allant jusqu'à interrompre sa formation pendant deux ans, au cours de la troisième année.

Il explique toutefois avoir puisé la motivation nécessaire pour poursuivre ses études dans le désir d'encourager d'autres personnes vivant avec le même handicap. Selon lui, de nombreux déficients auditifs aspirent à accéder à l'enseignement supérieur, mais finissent par renoncer en raison des difficultés de communication.

Vagner Sachipa a appelé les autorités à adapter davantage l'enseignement supérieur aux personnes souffrant de déficiences auditives ou de troubles de la parole, afin de rendre ce sous-système éducatif plus accessible à tous.

Le diplômé a également salué le soutien de sa famille tout au long de son parcours, notamment celui de son épouse, elle aussi atteinte de déficience auditive, ainsi que de leurs enfants âgés de 16, 13 et 4 ans. Le foyer compte également un nourrisson. Les plus jeunes enfants ne présentent aucun handicap.

Outre l'encadrement académique, son travail de recherche a bénéficié de l'appui d'un traducteur, ainsi que de l'accompagnement de l'Association provinciale des sourds de la province de Huíla et de l'Institut Supérieur des Sciences de l'Éducation de Huíla.