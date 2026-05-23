Angola: Le Petro et le Primeiro d'Agosto en vedette à la Coupe nationale d'athlétisme

Caxito — La première journée de compétition de la 46e édition de la Coupe nationale d'athlétisme senior, disputée au Complexe sportif paralympique « José Armando Sayovo », dans la province de Bengo, a été marquée par les séries éliminatoires du 100 mètres, les finales du 100 mètres haies masculin, du 10 000 mètres, du 400 mètres ainsi que du relais 4x100 mètres.

Avec six équipes en lice, les projecteurs se sont particulièrement braqués sur le Petro de Luanda, détenteur du trophée chez les hommes et les femmes, ainsi que sur le Primeiro d'Agosto, qui ont réalisé de solides performances lors des épreuves déjà disputées, sous réserve de l'homologation officielle des résultats.

La compétition prendra fin ce dimanche avec la proclamation des résultats et la remise des prix aux vainqueurs.

La Fédération angolaise d'athlétisme espère enregistrer de bons résultats au cours de cette édition de la Coupe nationale d'athlétisme afin de renforcer la sélection angolaise appelée à participer aux compétitions internationales.