Angola: Le Petro et le Primeiro d'Agosto en vedette à la Coupe nationale d'athlétisme

23 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CJ/PA/BS

Caxito — La première journée de compétition de la 46e édition de la Coupe nationale d'athlétisme senior, disputée au Complexe sportif paralympique « José Armando Sayovo », dans la province de Bengo, a été marquée par les séries éliminatoires du 100 mètres, les finales du 100 mètres haies masculin, du 10 000 mètres, du 400 mètres ainsi que du relais 4x100 mètres.

Avec six équipes en lice, les projecteurs se sont particulièrement braqués sur le Petro de Luanda, détenteur du trophée chez les hommes et les femmes, ainsi que sur le Primeiro d'Agosto, qui ont réalisé de solides performances lors des épreuves déjà disputées, sous réserve de l'homologation officielle des résultats.

La compétition prendra fin ce dimanche avec la proclamation des résultats et la remise des prix aux vainqueurs.

La Fédération angolaise d'athlétisme espère enregistrer de bons résultats au cours de cette édition de la Coupe nationale d'athlétisme afin de renforcer la sélection angolaise appelée à participer aux compétitions internationales.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.