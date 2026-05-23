Tunisie: Aïd Al Adha - Comment consommer la viande sans risque pour la santé

À l'occasion de Aïd Al Adha, Sami Hajjaji, spécialiste en médecine interne, a appelé à une consommation modérée de la viande afin d'éviter les complications sanitaires liées aux excès alimentaires durant cette période.

Dans une déclaration à l'agence TAP, le spécialiste a recommandé la cuisson de la viande au four, après retrait des graisses, ou une grillade modérée sans brûlure.

Dans ce contexte, il a averti que la carbonisation de la viande et l'apparition de parties noircies favorisent la formation de substances cancérigènes susceptibles d'accroître le risque de cancers digestifs.

Hajjaji a également souligné la nécessité d'accompagner les repas de légumes crus ou cuits, riches en fibres pour faciliter la digestion. Il a, en outre, recommandé de modérer les quantités consommées, en limitant la portion à l'équivalent de la paume de la main par personne et en répartissant la consommation de viande sur la journée afin d'éviter les troubles digestifs tels que ballonnements, douleurs abdominales et lourdeurs d'estomac.

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Le spécialiste a, par ailleurs, mis en garde contre la consommation excessive de viandes grasses en raison de leurs effets sur le cholestérol, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et autres.

Il a également appelé les personnes souffrant de diabète ou d'hypertension à limiter le sel, les sucres, les pâtisseries et les féculents, tout en privilégiant les légumes et le suivi régulier de leur glycémie et de leur tension artérielle durant l'Aïd.

Le spécialiste a enfin recommandé un petit-déjeuner léger, une bonne hydratation, l'activité physique et le respect des règles d'hygiène et de conservation des viandes.