Tunisie: Santé mondiale - Adoption d'une résolution pour un accès équitable à la téléradiologie

23 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de la Santé a annoncé, ce samedi, que la 79ème session de l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté, le 22 mai courant, une résolution relative à l'accès équitable au diagnostic par imagerie médicale via la téléradiologie.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le ministère de la Santé a ajouté que la Tunisie figurait parmi les pays ayant contribué à impulser cette orientation internationale, par conviction que le diagnostic spécialisé doit être au plus près du citoyen, où qu'il se trouve, et ne pas rester le monopole des grandes villes.

Le ministère a également souligné que cette décision est de nature à renforcer le rôle de la santé numérique et de la télémédecine dans la réduction des disparités régionales, l'accélération des diagnostics et l'amélioration des chances de guérison.

Il s'agit là d'un nouveau pas vers une santé plus équitable, plus proche et plus humaine.

Il convient de noter que la 79ème session de l'Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue à Genève du 18 au 23 mai courant

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