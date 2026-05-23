Tunisie: Président de l'ONE - « Chaque année, des milliers d'entreprises font faillite et mettent la clé sous la porte »

23 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le Président de l'Organisation Nationale des Entrepreneurs (ONE), Yassine Gouiaa, a indiqué que la majorité des 825 000 entreprises tunisiennes, en particulier les petites structures, traversent de réelles difficultés économiques.

Il a notamment souligné que 38 000 entreprises mettent la clé sous la porte chaque année en raison de la faillite.

Concernant le programme « Waad 2 » lancé aujourd'hui par l'organisation, M. Gouiaa a précisé qu'il s'étalera sur une période de 8 mois.

Ce projet vise à accompagner les jeunes diplômés de l'université et des centres de formation professionnelle dans la création de leurs projets, tout en renforçant la culture de l'entrepreneuriat en Tunisie à travers l'organisation de cycles de formation.

Il a également ajouté que la première édition du programme avait permis de soutenir 50 idées de projets, et que cette seconde édition ambitionne de doubler ce chiffre.

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