Tunisie: Suisse-Grand Prix de para-athlétisme de Nottwil - L'or et l'argent pour Yassine Gharbi et Walid Ktila

Ce samedi 23 mai 2026, Yassine Gharbi a décroché la médaille d'or sur le 1500 mètres lors de sa participation avec l'équipe tunisienne de course en fauteuil roulant au Grand Prix de para-athlétisme de Nottwil en Suisse, qui a débuté le 21 mai pour s'achever ce samedi.

Gharbi a terminé la course avec un chrono de 2 minutes, 46 secondes et 02 centièmes, battant ainsi le record du meeting. Il devance le Thaïlandais Payout Pongsakorn, qui s'empare de la médaille d'argent en 2 minutes, 46 secondes et 33 centièmes, et le Chinois Liu Xingchuan, qui prend la médaille de bronze avec un temps de 2 minutes, 46 secondes et 52 centièmes.

Plus tôt dans la journée de samedi, Walid Ktila a remporté la médaille d'argent sur le 100 mètres . Ktila a bouclé la distance en 14 secondes et 77 centièmes, réalisant ainsi sa meilleure performance de la saison.

Le Thaïlandais Chaiwat Ratana a été sacré champion avec un temps de 14 secondes et 73 centièmes, tandis que la médaille de bronze est revenue à l'Émirati Mohamed Othman, qui a terminé la course en 14 secondes et 80 centièmes.

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Le bilan de la participation tunisienne à ce meeting s'élève désormais à 5 médailles (1 en or, 2 en argent et 2 en bronze). En effet, Yassine Gharbi avait déjà remporté hier, vendredi, la médaille d'argent sur le 400 mètres (T53 - T54), tandis que Walid Ktila et Mohamed Nidhal Khelifi avaient décroché chacun une médaille de bronze lors de la première journée de la compétition.