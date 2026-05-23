Tunisie: Suisse-Grand Prix de para-athlétisme de Nottwil - L'or et l'argent pour Yassine Gharbi et Walid Ktila

23 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Ce samedi 23 mai 2026, Yassine Gharbi a décroché la médaille d'or sur le 1500 mètres lors de sa participation avec l'équipe tunisienne de course en fauteuil roulant au Grand Prix de para-athlétisme de Nottwil en Suisse, qui a débuté le 21 mai pour s'achever ce samedi.

Gharbi a terminé la course avec un chrono de 2 minutes, 46 secondes et 02 centièmes, battant ainsi le record du meeting. Il devance le Thaïlandais Payout Pongsakorn, qui s'empare de la médaille d'argent en 2 minutes, 46 secondes et 33 centièmes, et le Chinois Liu Xingchuan, qui prend la médaille de bronze avec un temps de 2 minutes, 46 secondes et 52 centièmes.

Plus tôt dans la journée de samedi, Walid Ktila a remporté la médaille d'argent sur le 100 mètres . Ktila a bouclé la distance en 14 secondes et 77 centièmes, réalisant ainsi sa meilleure performance de la saison.

Le Thaïlandais Chaiwat Ratana a été sacré champion avec un temps de 14 secondes et 73 centièmes, tandis que la médaille de bronze est revenue à l'Émirati Mohamed Othman, qui a terminé la course en 14 secondes et 80 centièmes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le bilan de la participation tunisienne à ce meeting s'élève désormais à 5 médailles (1 en or, 2 en argent et 2 en bronze). En effet, Yassine Gharbi avait déjà remporté hier, vendredi, la médaille d'argent sur le 400 mètres (T53 - T54), tandis que Walid Ktila et Mohamed Nidhal Khelifi avaient décroché chacun une médaille de bronze lors de la première journée de la compétition.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.