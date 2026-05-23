Tunisie: La communion avec le peuple

Il existe des instants au cours desquels les grands hommes prennent rendez-vous avec l'Histoire, parce qu'ils savent que leur destin leur impose de sauver l'humanité et de la prémunir contre toutes les forces du mal.

Et ces hommes exceptionnels se distinguent par leur parfaite symbiose avec leurs peuples, à l'instar du Président Kaïs Saïed qui vient de renouveler le contrat de confiance et d'avenir qu'il a scellé souverainement et librement avec les Tunisiens qui sont plus que jamais convaincus que leur Président a déjà satisfait leurs ambitions légitimes à la prospérité, à l'excellence et à la distinction.

Lors de ses visites au gouvernorat de Nabeul et aussi quand il a rencontré la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, pour lui dire, avec son courage et son audace légendaires, que les traîtres ne passeront pas, il a de nouveau vibré avec les Tunisiens patriotes dont l'unique raison de vivre est de contribuer à élever la Tunisie au statut de puissance historique, le grade qu'elle a toujours occupé méritoirement, et avec laquelle ils viennent de se réconcilier après la décennie de braise qui a failli entamer notre fierté et notre estime.

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En allant à la rencontre des citoyens de Takelsa, le Président ne s'est pas contenté du merveilleux bain de foule qui lui a été réservé par les hommes, femmes et enfants dont la fidélité, la loyauté et l'allégeance à la Tunisie est indéniable. Son message intervenant à moins d'une semaine de l'Aïd el-Idha et coïncidant avec l'événement national grandiose relatif au versement, bien avant les délais, des augmentations salariales revêt une dimension que seuls les grands leaders de l'humanité savent revêtir à leur mission. Et les Tunisiens ont saisi le message ? Comme toujours.