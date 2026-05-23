Afrique: En marge de la CAN U17 - Une équipe mal préparée !

En fin de compte, c'est une immense désillusion pour la sélection tunisienne U17 qui a cru en ses chances, lorsqu'elle a été repêchée pour disputer le tournoi qualificatif. Battus par l'Éthiopie, les Tunisiens terminent bons derniers avec un seul point au compteur.

L'équipe de Tunisie est passée totalement à côté de son objectif en ratant la qualification. Au lieu de figurer parmi ceux qui feront le spectacle, ils se contenteront de voir les rencontres à la TV avec le sentiment qu'ils auraient pu faire mieux, avec une préparation plus soutenue.

Que s'est-il passé? Pour faire le bilan, il nous semble nécessaire de voir les choses telles que cela s'est passé depuis le début.

Le choix des joueurs, un manque de travail collectif avec un entraîneur que l'on change à la veille du tournoi, le tout se résume à l'importance que l'on a accordée à l'événement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un événement que le reste des nations participantes ont particulièrement préparé. Cela s'est ressenti au niveau des rencontres avec des éléments bien en souffle et qui ont démontré une solidarité qui a fini par payer.

En fin de compte, on continue d'improviser en dépit des assurances que l'on a données, comme quoi ces sélections de jeunes qui ont maintenant « leur » Mondial constituent le réservoir des valeurs sur lesquelles on pourra compter.

Il nous semble que cela relève de la manière de gérer ce football qui se contente de puiser parmi les jeunes Tunisiens issus de la diaspora, pour monter les différentes sélections, avec des points d'interrogations qui se succèdent et des réponses plus évasives les unes que les autres.

Mondial U17 : la liste presque terminée

La liste des équipes qualifiées pour la Coupe du Monde U-17 de la Fifa, qui se déroulera au Qatar fin novembre, est presque complète. La Coupe du Monde U-17 de la Fifa, rappelons-le, se déroulera au Qatar jusqu'en 2029. Elle réunira 48 équipes, du 19 novembre au 13 décembre 2026.

Le tournoi comprend 9 équipes d'Asie, 10 d'Afrique, 8 de la Concacaf, 7 d'Amérique du Sud, 3 d'Océanie et 11 d'Europe.

Dans le groupe de la Tunisie, la sélection marocaine de football U17 s'est qualifiée pour la Coupe du Monde Qatar 2026.

L'équipe nationale égyptienne s'est également qualifiée pour la Coupe du Monde pour la deuxième année consécutive. Elle a terminé deuxième de son groupe.