Afrique: BAL 2026 - 1/4 aller - Défaite du Club Africain face à Al Ahly Benghazi

Le Club Africain a manqué de très peu son entrée en matière dans la phase finale de la Basketball Africa League (BAL) 2026. Samedi, lors du quart de finale aller, les Clubistes se sont inclinés d'un tout petit point (87-88) face aux Libyens d'Al Ahly Benghazi, au terme d'un match à suspense.

Al Ahly Benghazi a immédiatement pris le contrôle du match. Plus agressifs en attaque et particulièrement adroits à longue distance, les Libyens ont étouffé le Club Africain dans le premier quart-temps (15-28).

Secoués, les Rouge et Blanc ont retrouvé leur basket avant la pause. Grâce à une défense plus solide et une efficacité retrouvée, ils ont empoché le deuxième quart-temps (31-21), regagnant les vestiaires avec seulement trois points de retard (46-49).

Un mano a mano étouffant La seconde période a donné lieu à un duel acharné. Malgré tous les efforts du Club Africain pour inverser la tendance, Al Ahly Benghazi a réussi à garder les commandes à la fin du troisième quart-temps (65-69).

Le dernier quart-temps a été d'une intensité folle. Les Clubistes ont poussé jusqu'aux dernières secondes pour arracher la victoire, mais ils échouent finalement à un souffle du bonheur (87-88).