Le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko par le Président de la République a suscité moultes réactions à Saint-Louis où beaucoup de citoyens disent être surpris et déçus par cette décision du Chef de l'Etat. Ils craignent beaucoup pour le fonctionnement désormais du gouvernement avec ces querelles notées au sommet de l'Etat. D'autres en revanche révèlent qu'ils s'y attendaient car cela était prévisible au vu du climat délétère qui régnait entre les deux personnalités.

La déception et la surprise sont les sentiments les mieux partagés chez les personnes rencontrées à Saint-Louis au lendemain du limogeage du chef du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko par le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cet homme trouvé au quartier Boudiouck en train d'attendre un taxi pour rallier la ville de Saint-Louis dit ne pas s'y attendre du tout.

« On ne s'y attendait pas parce qu'on ne s'attendait pas à voir l'éclatement d'un binôme avec qui on avait beaucoup d'espoir. On ne s'attendait pas à revivre le phénomène des duos, Mamadou Dia à Léopold Sédar Senghor en est un exemple. Mais comme on dit, l'exécutif c'est autre chose, donc il ne fallait pas que le Premier ministre aussi ait un comportement vraiment désagréable qui rame à contre-courant de la vision du Président de la République. Il ne devait pas tenir des propos irrespectueux envers le Président de la République. Mais pour l'intérêt du Sénégal, ils devaient tous vraiment taire leurs querelles, taire leurs positions politiques et se concentrer sur le développement », dixit cet homme qui a préféré garder l'anonymat.

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En revanche, cet homme, la soixantaine révolue, dit ne pas être surpris du tout par cette décision mais s'en désole tout de même. « Je ne suis pas surpris, mais vraiment il pouvait continuer à travailler avec Ousmane Sonko, parce qu'ils ont le même projet, ils ont bâti le projet ensemble, donc vraiment ils devaient continuer à travailler ensemble. Franchement, je suis déçu, parce qu'à deux ans des élections, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, on tombe sur ça ce n'est pas bon. C'est vraiment décevant. Il n'y avait même pas de crise majeure comme on parle, parce qu'ils continuaient à travailler », a-t-il déclaré.

Le même sentiment est aussi pour ce jeune trouvé à l'arrêt de bus. Casquette en tête pour se protéger de la forte canicule, quotidien à la main, il partage sa réaction sur le limogeage du chef du gouvernement. « Je ne suis pas surpris à vrai dire, car on voyait venir. Depuis quelques temps, le Président Diomaye et Sonko, ça n'allait pas du tout. Donc ce limogeage était prévisible », dit-il. Cependant, tous les trois craignent des lendemains incertains dans la gestion et le fonctionnement du gouvernement.

« Pas plus tard qu'hier, on a entendu les députés du Pastef dire que si on démet le Premier ministre de ses fonctions, ils vont déposer des motions de censure. Et ça, on risque de vivre le phénomène de Macron et ce n'est pas bon pour le pays. Je crois qu'on va vivre des lendemains incertains, des jours sombres, qui vont freiner le développement du pays. Il y aura sûrement des répercussions », ont-ils déclaré tout en croisant des droits et priant pour que la paix puisse régner au sommet de l'État.