À l'occasion de l'Aïd Al-Adha, le roi du Maroc, Mohammed VI, a accordé une grâce royale à 18 supporters sénégalais condamnés à la suite d'infractions commises lors des compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations organisées au Maroc entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026.

L'annonce a été faite à travers un communiqué du Cabinet royal, qui souligne que cette décision intervient « pour des considérations humaines » et s'inscrit dans le cadre des « relations fraternelles séculaires » entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal.

Selon le communiqué, cette mesure de clémence traduit « la profondeur des liens d'amitié, de fraternité et de coopération » unissant les deux pays. Le texte met également en avant les valeurs portées par le Royaume, notamment « la clémence, la bienveillance, la générosité et l'esprit de tolérance ».

Le Cabinet royal souligne que cette grâce accordée aux supporters sénégalais constitue un geste fort de solidarité et de rapprochement entre Rabat et Dakar, dans un contexte marqué par l'excellence des relations diplomatiques entre les deux États.

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À l'occasion de la fête de l'Aïd Al-Adha, le souverain marocain a également adressé ses voeux au président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu'aux autorités et au peuple sénégalais.

Cette décision royale intervient alors que les relations entre le Maroc et le Sénégal demeurent parmi les plus solides en Afrique, portées par une coopération active dans les domaines politique, économique, religieux et culturel.