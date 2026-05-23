Soudan: Lancement du vol inaugural de Badr Airlines entre Port-Soudan et Asmara

23 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le directeur général de l'Autorité de l'aviation civile soudanaise, Abubakr Al-Siddig Hamed, a affirmé que le lancement du vol inaugural de Badr Airlines entre Port-Soudan et Asmara représente une étape importante pour le renforcement des relations entre le Soudan et l'Érythrée.

Lors de la cérémonie organisée vendredi à Asmara, en présence de responsables des deux pays, il a indiqué que cette liaison aérienne reflète la profondeur des relations historiques entre les deux peuples et ouvre de nouvelles perspectives de coopération et de connectivité régionale.

L'ambassadeur du Soudan en Érythrée, Osama Ahmed Abdel Bari, a pour sa part estimé que cette ligne contribuera à renforcer les relations bilatérales et les échanges directs entre les deux pays.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.