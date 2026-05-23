Soudan: Lancement du vol inaugural de Badr Airlines entre Port-Soudan et Asmara

Le directeur général de l'Autorité de l'aviation civile soudanaise, Abubakr Al-Siddig Hamed, a affirmé que le lancement du vol inaugural de Badr Airlines entre Port-Soudan et Asmara représente une étape importante pour le renforcement des relations entre le Soudan et l'Érythrée.

Lors de la cérémonie organisée vendredi à Asmara, en présence de responsables des deux pays, il a indiqué que cette liaison aérienne reflète la profondeur des relations historiques entre les deux peuples et ouvre de nouvelles perspectives de coopération et de connectivité régionale.

L'ambassadeur du Soudan en Érythrée, Osama Ahmed Abdel Bari, a pour sa part estimé que cette ligne contribuera à renforcer les relations bilatérales et les échanges directs entre les deux pays.