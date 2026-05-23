Soudan: Le ministre des affaires religieuses rassure sur la situation des pèlerins soudanais à la Mecque

Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Prof. Bashir Haroun Abdel Karim, a affirmé l'achèvement des préparatifs liés aux pèlerins soudanais, indiquant que la situation évolue conformément aux plans établis.

À l'issue d'une réunion de coordination tenue avec le ministre de la Santé, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, les responsables du Hajj et les équipes techniques et médicales, il a précisé que les dispositions relatives au transfert des pèlerins vers Mina, Arafat et Muzdalifah avaient été finalisées.

Le ministre a assuré que les pèlerins soudanais sont en bonne santé et pleinement prêts à accomplir les rites du Hajj, tout en rassurant leurs familles au Soudan sur la poursuite du suivi jusqu'à leur retour au pays en toute sécurité.