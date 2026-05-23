Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué samedi la grâce accordée par le roi du Maroc, Mohammed VI, aux supporters sénégalais emprisonnés au Maroc et remercié le souverain chérifien pour "cette décision empreinte de clémence et d'humanité".

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a accordé à l'approche de l'Aïd al-Adha, une grâce royale aux 15 supporters sénégalais condamnés pour des infractions commises lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, a annoncé samedi le Cabinet royal marocain.

Dans un message publié samedi sur son compte social, le chef de l'État sénégalais a indiqué que "nos compatriotes retenus au Maroc sont libres" grâce à la décision de clémence prise par le souverain marocain à l'approche de l'Aïd el-Kébir ou l'Aïd al-Adha.

Le président sénégalais a adressé "ses remerciements les plus sincères" au roi Mohammed VI pour "cette décision empreinte d'humanité".

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"Le Sénégal et le Maroc cultivent une fraternité ancienne, que ce geste, une fois encore, vient honorer", a notamment écrit Bassirou Diomaye Faye.

Dix-huit supporters sénégalais avaient été arrêtés au Maroc et condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme pour "hooliganisme", à la suite des graves incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations.

Trois d'entre eux avaient déjà purgé leur peine de prison ferme le 18 avril dernier.

Cette grâce royale concerne donc les 15 autres supporters sénégalais condamnés pour hooliganisme après les incidents enregistrés lors de la finale de la CAN 2025 organisée au Maroc.