Sénégal: Mbour - Un poste de santé construit et équipé à plus de 34 millions FCFA

Mbour — Le poste de santé de Liberté Extension, un quartier périphérique de la commune de Mbour (centre) a été construit et équipé grâce à un financement global de 34. 247 609 francs CFA mobilisé par l'ONG italienne, Communauté Promotion Développement (CPS), a appris l'APS de source officielle.

"Globalement, le coût du projet s'élève à 34 247 609 francs CFA, y compris les équipements et le matériel installés dans le poste de santé", a dit Abdoulaye Sène, représentant pays de l'ONG CPS, présente au Sénégal depuis 1977, lors de la cérémonie d'inauguration.

Il a précisé que ce montant ne prend pas en compte la contribution additionnelle de plus de 800 000 francs CFA mobilisée par la mairie de Mbour pour des travaux de rectification et d'électrification de l'infrastructure sanitaire.

M. Sène a salué la diligence de la mairie de Mbour, qui a pu obtenir les documents relatifs au terrain d'implantation, avant l'acquisition du financements de nos partenaires Italiens.

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Le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, a magnifié la construction de cette infrastructure sanitaire "d'une très grande importance" pour le renforcement de la carte sanitaire de cette commune de la région de Thiès.

Selon l'édile de Mbour, plus de 35 000 habitants du quartier Liberté Extension et des quartiers environnants pourront bénéficier des services de soins de cette nouvelle structure sanitaire.

Il a signalé que la ville fait toujours face à un déficit en infrastructures médicales, notamment l'absence d'un hôpital de niveau 3, assimilée à une "revendication légitime des populations de Mbour".

Mamadou Farba Sy, adjoint au préfet de Mbour, a pour sa part estimé que cette infrastructure "vient à son heure", car les populations sont jusque-là contraintes de parcourir plusieurs kilomètres pour accéder aux soins.

Il a également salué "la mobilisation citoyenne" des jeunes, des délégués de quartier, des imams et des habitants ayant contribué à la concrétisation de ce projet.