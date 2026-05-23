Sénégal: Kaffrine - Une association offre des tenues traditionnelles à plus de 400 enfants 'talibés'

23 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — L'association SOIFEM ( Solidarité pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles) a distribué, samedi, des tenues traditionnelles à plus de 400 enfants "talibés" de la région de Kaffrine (centre), pour leur permettre de célébrer dans la dignité la fête de Tabaski (Aïd-el-Kébir), a constaté l'APS.

Cette initiative, placée sous le thème "Un talibé, une tenue traditionnelle", vise à permettre aux élèves des écoles coraniques de célébrer cette fête musulmane dans de meilleures conditions, a expliqué Souadou Souaré, présidente de ladite association.

Elle s'exprimait en marge de la quatrième édition de remise de tenues traditionnelles à des enfants talibés. Des maîtres coraniques, des parents, des apprenants, des "Ndèyou daaras" (marraines d' écoles coraniques) et de plusieurs partenaires ont assisté à la remise des tenues.

Souadou Souaré a également précisé que l'activité entre dans le cadre des actions sociales menées par l'association SOIFEM en faveur des couches vulnérables, notamment des enfants "talibés".

Les bénéficiaires et leurs encadreurs ont exprimé leur satisfaction et adressé leurs remerciements à l'association pour ce geste de solidarité à quelques jours de la célébration de l'Aïd-el-Kébir.

Lire l'article original sur APS.

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