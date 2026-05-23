Sénégal: Bakel - Plus de 99.000 moutons ont franchi les points d'entrée de Bakel (Responsable)

23 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bakel — Quelque 99.631 moutons en provenance du Mali et de la Mauritanie, des pays frontaliers au Sénégal, ont franchi, les différents postes d'entrée du département de Bakel (sud-est), dans le cadre des opérations d'approvisionnement du marché national en moutons de Tabaski, a-t-on appris, vendredi, chef du service départemental de l'Elevage, Ibnou Sy.

"À la date du 22 mai, les importations de moutons sont estimées à 99.631 têtes provenant du Mali et de la Mauritanie. Ces animaux ont transité par les postes frontaliers de Kidira, Bakel, Ballou et Diawara", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS.

"Le poste de Kidira, considéré comme le principal point d'entrée du département de Bakel, a enregistré à lui seul 85.031 têtes depuis le début de ce mois. Les postes de Diawara, Ballou et Bakel ont respectivement accueilli 8.000, 5.400 et 1.200 têtes", a-t-il détaillé.

M. Sy a toutefois relevé une baisse des arrivages par rapport à l'année précédente à la même période. "À la même période, en 2025, le seul poste d'entrée de Kidira avait enregistré 122.800 têtes ", a-t-il rappelé, évoquant notamment le contexte sécuritaire tendu au Mali.

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Le responsable départemental de l'élevage a également indiqué que 359 opérateurs ont été enregistrés dans le département, dont 18 Sénégalais, 296 Maliens et 45 Mauritaniens.

Les opérateurs sénégalais ont importé 2.435 sujets, tandis que ceux du Mali et de la Mauritanie en ont convoyé 82.596", a-t-il précisé, ajoutant que 572 camions ont déjà franchi le poste de Kidira.

Il a, par ailleurs, rassuré sur le niveau d'approvisionnement du département, soulignant que les prix des moutons varient actuellement entre 80.000 et 350.000 francs CFA. "Le prix le plus pratiqué tourne autour de 150.000 francs CFA ", a-t-il indiqué.

Ibnou Sy s'est enfin félicité de l'accompagnement de l'État à travers le ministère de l'Élevage et des Productions animales. "Nous avons reçu 15 tonnes d'aliment de bétail subventionné, vendues à 5.200 francs CFA le sac au niveau des points de vente de Kidira, Bakel, Gabou et Diawara", a-t-il salué.

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