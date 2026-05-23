Sénégal: Le SUTT s'oppose au transfert du recouvrement des impôts locaux vers la DGID

23 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Syndicat unique des travailleurs du trésor (SUTT) a exprimé, samedi, son désaccord ferme au transfert du recouvrement des impôts locaux de la direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique vers la direction générale des impôts et domaines (DGID)."Nous avons appris avec étonnement et stupéfaction le projet de loi portant code général des impôts qui propose au niveau de l'exposé des motifs le transfert du recouvrement des impôts locaux de la direction générale du Trésor à la direction générale des impôts et des domaines", a dit Elhadji Dioumorou Dia, secrétaire général du SUTT lors d'une Assemblée générale organisée à ce sujet.

"Nous considérons que c'est un projet de réforme qui n'est pas bon. Il n'est pas bon pour les collectivités territoriales, il n'est pas bon pour le Trésor, il n'est pas bon pour l'administration et il n'est pas bon pour la République", a-t-il martelé.

Elhadji Dioumorou Dia précise qu'il s'agit ici de compétences "historiquement, traditionnellement" exercées par la direction générale du Trésor publique au profit des collectivités territoriales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Donc, nous n'avons pas compris que subitement cette compétence qui a toujours été nôtre soit confisquée par une administration soeur", dit-il.

Selon lui, la réforme n'est pas bonne pour les collectivités territoriales et "va constituer un véritable problème par rapport à la disponibilité de la trésorerie qui nous est confiée".

"Elle n'est pas bonne aussi par rapport au compte unique du Trésor qui est aujourd'hui une réalité qui doit être impactée le plus vite possible par rapport à la mobilisation des ressources", a-t-il encore souligné.

IL a expliqué que l'objectif de cette Assemblée générale est de "discuter avec l'ensemble des collègues afin d'établir un plan d'action qui va nous permettre de faire face à cette tentative de confiscation".

Le SUTT demande "officiellement et solennellement" l'arbitrage de leur tutelle, le ministère des Finances et du Budget.

"Nous alertons et informons également les plus hautes autorités du pays par rapport aux conséquences de cette réforme, afin qu'elle soit stoppée", dit-il.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.