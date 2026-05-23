Sénégal: Khady Diène Gaye - 'Le peuple sénégalais attend de voir les Lions briller à nouveau à la Coupe du Monde 2026'

La ministre sortante de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a déclaré samedi que le peuple sénégalais attend de voir les Lions "briller à nouveau" lors de la Coupe du monde de football 2026.

"En effet, dans quelques jours, le peuple attend, légitimement, de voir nos Lions briller à nouveau, à la Coupe du Monde de football", a-t-elle dit à l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le Sénégal disputera en 2026 sa quatrième phase finale de Coupe du monde, après ses participations en 2002, 2018 et 2022. Les Lions avaient atteint les huitièmes de finale lors du Mondial 2022 au Qatar.

La sélection sénégalaise évoluera dans une poule relevée composée de la France, de la Norvège et de l'Irak.

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Khady Diène Gaye a, par ailleurs, appelé les Sénégalais à renforcer leur unité et leur solidarité autour de l'équipe nationale.

"Le moment est venu de renforcer notre unité sacrée et notre solidarité. C'est ensemble, et seulement ensemble, que nous atteindrons nos objectifs", a-t-elle soutenu.

Elle a réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner la Fédération sénégalaise de football dans les défis à venir, notamment la préparation de la Coupe du monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi que l'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.