Afrique: BAL 2026 - Al Ahly Tripoli s'impose sur le fil face au Club Africain de Tunis (88-87)

23 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Al Ahly Tripoli a dominé le quart de finale aller de la Basketball Africa League (BAL) en battant le Club Africain de Tunis sur le score étriqué de 88 à 87, samedi à Kigali.

Al Ahly Tripoli, où évolue l'international sénégalais Jean-Jacques Boissy, est champion en titre. Le meneur sénégalais, MVP de la dernière édition de la BAL, ne figurait pas dans l'effectif qui a affronté les Tunisiens du Club Africain, où évolue aussi Makhtar Gueye.

L'ailier des Lions, qui a eu un temps de jeu limité lors de la rencontre, a inscrit trois points.

Les deux équipes vont s'affronter lundi pour la manche retour à 14h GMT.

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La rencontre entre Dar City (Tanzanie) et Petro de Luanda (Angola), prévue ce samedi à 16h GMT, va clôturer les quarts de finale aller de la BAL.

Vendredi, lors du démarrage des quarts de finale, le club sénégalais de l'ASC Ville de Dakar a battu (93-90) Al Ahly d'Égypte, vainqueur de l'édition 2023.

Les RSBB Tigers (Rwanda) ont largement dominé le FUS de Rabat (95-72), le même jour, tard dans la soirée.

La compétition se poursuivra dimanche à 13h GMT avec le match retour entre l'ASC Ville de Dakar et Al Ahly, puis RSBB Tigers-FUS de Rabat à 16h GMT.

Les quarts de finale de la BAL se joueront en match aller-retour, tandis que les demi-finales et la finale se disputeront en match unique, à Kigali dans le capitale Rwandaise, avant le dénouement de ce tournoi pour désigner le champion d'Afrique 2026, le 31 mai prochain.

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