Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Les usagers de la route invités davantage à la prudence à l'occasion de la fête de la Tabaski

« La fête est un moment de joie, et la sécurité doit rester une priorité », souligne-t-on au ministère des Transports et des Affaires maritimes.

C'est dans ce cadre qu'à l'occasion de la fête de la Tabaski - qui se déroulera le 27 mai 2026 -, le département ministériel, à travers l'Office de sécurité routière (Oser), appelle l'ensemble des usagers de la route à la prudence et à la responsabilité.

Aux automobilistes, le maroquin dirigé par le ministre Amadou Koné conseille d'éviter l'excès de vitesse, les dépassements et les stationnements dangereux. Il leur est également demandé de ne pas conduire sous l'emprise de l'alcool et d'éviter l'usage du téléphone au volant.

Ils sont aussi invités à éviter les surcharges et le surnombre de passagers, à vérifier l'état de leurs pneus, phares et freins, et à être vigilants vis-à-vis des piétons.

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Concernant les usagers des deux et trois roues, le ministère insiste sur le port obligatoire du casque de sécurité, le respect des feux tricolores et des panneaux Stop, ainsi que sur la nécessité d'avoir sur soi les pièces administratives obligatoires.

Il est à noter que la fête de la Tabaski est un moment qui enregistre de nombreux mouvements de populations sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit notamment de nombreux voyageurs qui se déplacent vers l'intérieur du pays pour célébrer ce moment en famille, mais également de ballets de véhicules de toutes catégories entre les lieux de vente de bétail et les domiciles, notamment.

Dans un tel contexte, les cas d'incivisme conduisant à des accidents graves impliquant différents engins sont légion.